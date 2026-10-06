Orsara di Puglia, il progetto “Dalla A alla Z” incontra le aziende

Prosegue a Orsara di Puglia il progetto “Dalla A alla Z – dall’Accoglienza all’integraZione”, promosso dal Comune e realizzato da un partenariato composto dalla cooperativa sociale Medtraining e dalle associazioni Mondo Nuovo Aps e Anolf Puglia Aps. L’iniziativa punta a favorire l’autonomia sociale ed economica delle persone migranti attraverso percorsi formativi e di inserimento nel mondo del lavoro.

Dopo il primo appuntamento, il prossimo incontro con le aziende del territorio è fissato per giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 16.30, nella Sala Consiliare del Comune di Orsara di Puglia.

L’incontro, dal titolo “Una comunità per l’integrazione”, rappresenta un’occasione di confronto con imprenditori e commercianti interessati a conoscere il progetto e le possibilità di attivare tirocini formativi per i migranti accolti sul territorio.

L’obiettivo è creare un rapporto diretto tra i beneficiari dei percorsi e le realtà produttive locali, permettendo alle aziende di conoscere potenziali lavoratori attraverso un’esperienza concreta sul campo e, allo stesso tempo, di accedere agli incentivi previsti dalle diverse misure di sostegno.

Durante il primo incontro è intervenuto Carmine Spagnuolo, coordinatore del progetto per la cooperativa Medtraining, illustrando finalità, opportunità e strumenti disponibili e raccogliendo anche osservazioni, proposte e criticità provenienti dal mondo imprenditoriale e commerciale.

Tra le opportunità presentate c’è il progetto “PUOI PLUS – Protezione Unita a Obiettivo Integrazione”, rivolto ai titolari di protezione internazionale e temporanea. Il percorso prevede la possibilità di attivare un tirocinio formativo presso un’azienda, con un’indennità di frequenza di 562,50 euro mensili per il tirocinante e un contributo complessivo di 639,04 euro destinato all’azienda ospitante.

Sono inoltre previste altre misure finalizzate a sostenere percorsi formativi e di inserimento lavorativo. Da un lato, queste iniziative consentono ai beneficiari di acquisire competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro; dall’altro, offrono alle aziende la possibilità di ospitare tirocinanti e accompagnarli nell’apprendimento di un mestiere, beneficiando di strumenti di sostegno economico.

Il progetto “Dalla A alla Z” è rivolto in particolare alle persone rifugiate titolari di protezione internazionale e ai neo maggiorenni in uscita dai progetti SAI – Sistema Accoglienza Integrazione. L’iniziativa punta anche a contribuire al contrasto dello spopolamento delle aree interne e a favorire il mantenimento dei servizi essenziali nei territori.

Il nuovo appuntamento di giovedì sarà quindi un ulteriore momento per ampliare la rete tra istituzioni, aziende e realtà sociali del territorio. Il percorso mira infatti a coinvolgere progressivamente i diversi settori della comunità orsarese, mettendo in relazione soggetti pubblici e privati.

La rete potrà comprendere, oltre alle imprese, anche agenzie immobiliari, piccoli proprietari di abitazioni e altri componenti della collettività, con l’obiettivo di costruire una collaborazione più ampia a sostegno dei percorsi di autonomia e integrazione.