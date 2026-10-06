Per tutto il mese di ottobre la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Foggia, rinnova il proprio impegno con “Ottobre Rosa”, la campagna dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei tumori femminili.

L’iniziativa punta a portare la cultura della prevenzione direttamente sul territorio, attraverso informazione, visite gratuite, eventi, incontri e attività di sensibilizzazione, con l’obiettivo di favorire la consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce e di non rimandare i controlli.

Nei Comuni che hanno aderito alla campagna, l’iniziativa sarà accompagnata anche dall’illuminazione di rosa di alcuni monumenti, rendendo immediatamente riconoscibile il messaggio di Ottobre Rosa.

La LILT Foggia prevede una distribuzione capillare di materiale informativo, così da raggiungere le donne nei luoghi della quotidianità e promuovere una maggiore conoscenza dei comportamenti utili alla tutela della salute.

Ma la campagna non si limiterà all’informazione. Nel corso del mese sono previsti eventi, iniziative pubbliche e momenti di incontro, insieme a diverse attività dedicate alla salute femminile.

Tra gli appuntamenti centrali ci saranno le visite gratuite presso gli Ambulatori della LILT Foggia, un’opportunità pensata per avvicinare le donne alla prevenzione e sottolineare il valore dei controlli e della diagnosi precoce.

«Con Ottobre Rosa vogliamo lanciare un messaggio forte e semplice: la prevenzione è un gesto di cura verso noi stesse – sottolinea Valeria De Trino Galante, presidente della LILT di Foggia. Vogliamo raggiungere le donne non soltanto negli ambulatori, ma nelle piazze anche durante la Festa del Volontariato, nei luoghi di incontro e nella vita quotidiana. Informare, sensibilizzare e offrire concretamente la possibilità di effettuare controlli significa trasformare la prevenzione da una parola in un’azione concreta».

La presidente della LILT Foggia evidenzia anche l’importanza di rendere le iniziative accessibili e vicine alla cittadinanza.

«Abbiamo pensato a un programma che metta insieme informazione, visite gratuite, eventi e momenti di condivisione, perché crediamo che la prevenzione debba essere accessibile, vicina alle persone e capace di coinvolgere l’intera comunità. Ottobre Rosa è un appuntamento importante, ma il nostro impegno per la salute deve continuare durante tutto l’anno».

A rafforzare la campagna contribuiranno anche gadget e materiali dedicati a Ottobre Rosa, pensati per diffondere il simbolo dell’iniziativa e, soprattutto, mantenere alta l’attenzione sul tema della prevenzione anche al di fuori degli eventi ufficiali.

La LILT Foggia invita quindi le donne a informarsi, aderire alle opportunità offerte dalla campagna e non rimandare i controlli.

Le iniziative di Ottobre Rosa della LILT Foggia

Visite gratuite: presso gli Ambulatori della LILT Foggia saranno disponibili visite gratuite dedicate alla prevenzione e alla salute femminile. Sarà data priorità alle donne giovani tra i 25 e i 55 anni non coperte dagli screening istituzionali.

Informazione e sensibilizzazione: distribuzione di materiale informativo e attività sul territorio per promuovere la cultura della prevenzione.

Eventi e incontri: un calendario di appuntamenti e momenti di confronto dedicati alla prevenzione e alla salute.

Gadget Ottobre Rosa: materiali dedicati alla campagna per contribuire a diffondere il messaggio della prevenzione.

Le visite gratuite sono disponibili previa prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Foggia, presso gli Ambulatori di via Lecce 55, Foggia.

Telefono 0881 661465, cellulare 339 1942858, email legatumorifoggia@gmail.com.