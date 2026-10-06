Restano riservate le condizioni di Matteo, il 40enne di Peschici rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato nel vuoto nel tentativo di soccorrere il figlio di appena 10 anni. L’incidente si è verificato sabato 3 ottobre, durante un matrimonio di famiglia nella sala ricevimenti dell’Hotel “Le Ginestre” di Vieste.

Il bambino era caduto pochi istanti prima mentre giocava con alcuni amici. Nel tentativo di raggiungerlo e prestargli soccorso, il padre è precipitato a sua volta a causa del cedimento di un lucernario, finendo schiacciato da un macchinario utilizzato per la pesistica.

Trasportato in elisoccorso presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, Matteo è arrivato in condizioni particolarmente gravi ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel reparto di Neurochirurgia. Attualmente si trova ricoverato in Rianimazione e la prognosi resta riservata.

Il figlio, invece, ha riportato alcune fratture, ma non è in pericolo di vita ed è ricoverato nel reparto di Pediatria.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’avvocato Michele Vaira, legale della struttura, che ha espresso vicinanza alle persone coinvolte nell’incidente, sottolineando al contempo l’estraneità ai fatti da parte del proprio assistito.

Tra le persone che si sono trovate sul posto nei momenti immediatamente successivi all’incidente c’era anche lo chef Raffaele Pepe, arrivato dalla Sardegna sul Gargano per incontrare alcuni amici della Federazione Italiana Cuochi. È stato tra i primi a prestare soccorso al 40enne.

“Sono stato tra i primi a prestargli soccorso e mi sono trovato davanti a una situazione particolarmente delicata: l’uomo era privo di coscienza e presentava una grave ferita alla testa con una copiosa perdita di sangue. La circostanza ha assunto per me un significato particolare anche per la mia recente formazione nel settore dell’emergenza sanitaria. Sono infatti autista-soccorritore volontario presso la Croce Verde di Tortolì e, proprio tre giorni prima, avevo concluso gli esami relativi ai percorsi Blsd e P-Blsd”, ha raccontato Pepe a FoggiaToday.

Un intervento del tutto inatteso, dunque, per lo chef sardo, che si trovava sul Gargano per costruire nuove opportunità professionali e future collaborazioni e che si è trovato improvvisamente a mettere in pratica le competenze acquisite durante la formazione da soccorritore.

Intanto, nella giornata di domenica 4 ottobre, la comunità di Peschici si è stretta attorno a Matteo e al figlio, affidando le proprie preghiere alla Madonna del Rosario di San Pio da Pietrelcina e a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, con l’auspicio che entrambi possano superare questa difficile prova “affinché possano ritornare a casa, più forti di prima!”.

Lo riporta foggiatoday.it.