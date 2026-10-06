Cresce l’attenzione sulla peste polmonare dopo la morte di una ricercatrice di 28 anni a Irkutsk, in Siberia, deceduta per una polmonite di origine sconosciuta. La Commissione europea ha fatto sapere di essere in contatto con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e di seguire «con molta attenzione» quanto sta accadendo nella regione russa.

Sul caso è intervenuto l’infettivologo Matteo Bassetti, che ha sollevato interrogativi sulla possibilità che possano esserci altri contagi. Da Bruxelles, la portavoce per la Salute Eva Hrncirova ha ricordato che il batterio responsabile della peste è «assente dall’Europa da circa 50 anni».

Bassetti: «Potrebbe esserci qualcosa di più»

Secondo Bassetti, alcuni messaggi pubblicati sui social e successivamente cancellati potrebbero rappresentare un elemento da approfondire. Nei post, stando alla ricostruzione riferita dall’infettivologo, si sarebbe invitato a evitare alcune zone, utilizzare la mascherina e prestare attenzione perché il numero dei casi avrebbe potuto essere superiore a quello inizialmente comunicato.

Da qui i dubbi del medico sulla reale portata dell’episodio.

«Qualcosa di più di quanto hanno detto», ha affermato Bassetti, aggiungendo: «Siamo abbastanza abituati al modo di fare russo».

L’infettivologo ha poi sottolineato: «Se dicono che c’è un decesso per peste polmonare, è evidente che c’è qualcosa di più».

Bassetti ritiene necessario chiarire anche come sia avvenuto il contagio, verificando in particolare l’ipotesi di un’infezione sviluppatasi all’interno di un laboratorio oppure quella di un paziente che, dopo essere stato contagiato, possa aver trasmesso il batterio ad altre persone. Si tratta, in entrambi i casi, di scenari che dovranno essere verificati.

Incubazione breve e trasmissione attraverso le vie respiratorie

Nel descrivere la peste polmonare, Bassetti ha evidenziato la rapidità dell’infezione, l’elevata contagiosità e la sua gravità. Secondo la ricostruzione fornita dal medico, il periodo di incubazione può essere di 2-3 giorni, arrivando in alcuni casi fino a circa dieci giorni.

La forma polmonare, inoltre, può trasmettersi attraverso le particelle respiratorie. Proprio per questa caratteristica, Bassetti ha sottolineato che «assomiglia molto più al Covid che ad altre malattie».

Un elemento considerato relativamente rassicurante dall’infettivologo è la localizzazione geografica dell’episodio, in una zona molto remota della Siberia. Bassetti ha spiegato che sarebbe stato maggiormente preoccupato se il caso si fosse verificato in una grande città come San Pietroburgo, caratterizzata da una popolazione molto più numerosa.

Resta però il tema della capacità di individuare e controllare tutti i possibili contatti. Bassetti ha ipotizzato che, prima del ricovero e della morte, la donna possa essere stata in supermercati, farmacie, mezzi pubblici o sul posto di lavoro, entrando potenzialmente in contatto con altre persone.

Secondo quanto riferito dal medico, le persone entrate in contatto con la paziente sarebbero state messe in quarantena e sottoposte a controlli. Bassetti ha tuttavia sollevato dubbi sulla possibilità che in un’area così remota siano disponibili tutti gli strumenti necessari per effettuare un monitoraggio capillare dei contatti.

L’infettivologo ha quindi espresso l’auspicio che arrivino presto informazioni definitive sulla situazione e, soprattutto, la conferma che non siano stati registrati ulteriori casi.

Yersinia pestis e il tema del bioterrorismo

Un altro elemento di attenzione riguarda il batterio Yersinia pestis, responsabile della peste. Secondo Bassetti, proprio questo microrganismo è tra gli agenti biologici considerati potenzialmente utilizzabili nell’ambito del bioterrorismo, insieme ad altri patogeni particolarmente pericolosi.

Sul fronte delle cure, l’infettivologo ha chiarito che esistono antibiotici efficaci contro la peste polmonare, mentre non esiste un vaccino. La disponibilità di una terapia, però, non significa che l’infezione possa essere risolta rapidamente: il trattamento richiede tempo e, soprattutto quando sono coinvolti i polmoni, la malattia può avere un decorso estremamente grave.

Bassetti ha definito la peste polmonare «una infezione gravissima», sottolineando che senza terapia antibiotica la mortalità può essere praticamente del 100%.

Con il trattamento antibiotico, secondo i dati citati dal medico, il rischio di morte si riduce sensibilmente, ma la malattia continua a presentare una prognosi severa e non sempre la risposta alle cure è completa.

Lo riporta leggo.it.