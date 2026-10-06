SAN GIOVANNI ROTONDO — Sospensione temporanea e immediata dell’utilizzo e della somministrazione di pomodori freschi crudi nei menù validati dall’ASL, con sostituzione mediante altri vegetali cotti. È quanto dispone il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL Foggia in una comunicazione del 5 ottobre 2026, acquisita nella stessa giornata al protocollo del Comune di San Giovanni Rotondo.

La disposizione riguarda la ristorazione collettiva, scolastica, socioassistenziale e ospedaliera. La nota è indirizzata ai Comuni della provincia di Foggia, ai gestori della ristorazione collettiva assistenziale, ai direttori dei distretti e dei presìdi ospedalieri, alle case di cura e alle strutture RSA e RSSA del territorio dell’azienda sanitaria.

Il richiamo alla nota regionale

Il provvedimento richiama un’informativa della Regione Puglia del 2 ottobre 2026 sui casi e sui focolai di salmonellosi associati al consumo di pomodori freschi. Nel documento regionale vengono citati Salmonella Strathcona ST2559 e Salmonella Typhimurium monofasica ST34.

Secondo quanto riportato nell’informativa, durante la riunione della task force nazionale del 30 settembre è emersa una correlazione tra diversi focolai registrati in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia e il consumo di pomodori freschi contaminati. Per la Puglia, le indagini epidemiologiche richiamate dalla Regione hanno evidenziato il ricorrente consumo di pomodoro ciliegino crudo.

La stessa informativa segnala la necessità di ulteriori accertamenti per individuare la fonte della contaminazione e gli operatori della produzione primaria coinvolti. Il quadro descritto è quindi quello di indagini ancora in corso, nel cui contesto le autorità sanitarie hanno adottato una misura di precauzione.

Sostituzione nei menù e comunicazione alle strutture

In attesa di ulteriori dati certi, l’ASL Foggia dispone la sospensione dei pomodori freschi crudi nei menù interessati e indica di sostituirli con altri vegetali cotti. Agli enti destinatari viene inoltre chiesto di trasmettere la disposizione agli istituti ricadenti sotto la propria competenza.

La nota regionale colloca l’intervento nell’ambito della tutela della salute, con particolare attenzione alla ristorazione rivolta alle categorie fragili della popolazione e all’avvio delle attività di refezione scolastica.

Revoca solo con una comunicazione formale

La disposizione dell’ASL precisa che la sospensione verrà revocata a seguito di una comunicazione formale dell’autorità regionale. Nel documento non è indicata una data prestabilita per la ripresa della somministrazione.

Gli atti esaminati non riportano casi specifici nelle mense di San Giovanni Rotondo né individuano responsabilità a carico di gestori o fornitori locali. La registrazione al protocollo comunale documenta la ricezione della comunicazione sanitaria, che si inserisce in un intervento precauzionale più ampio.