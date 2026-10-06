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Home // Cronaca // Presunte tangenti ai Riuniti, processo rinviato al 2 febbraio: attesa per il principale teste dell’accusa

PROCESSO RIUNITI Presunte tangenti ai Riuniti, processo rinviato al 2 febbraio: attesa per il principale teste dell’accusa

Si è tenuta questa mattina l’udienza davanti al Tribunale di Foggia.

PH MARCIO COSENZA

PH MARCIO COSENZA - tribunale foggia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
Cronaca // Foggia //

Si è tenuta questa mattina l’udienza davanti al Tribunale di Foggia. Alla prossima seduta sono previste le decisioni sulle questioni sollevate dalle difese e l’audizione del luogotenente della Guardia di finanza Angelo Garruba.

Nuova udienza questa mattina davanti al Tribunale di Foggia nel processo sulle presunte tangenti e irregolarità negli appalti del Policlinico Riuniti. Il procedimento, che vede diversi imputati rispondere a vario titolo di corruzione, turbativa d’asta e altre contestazioni, è stato rinviato al 2 febbraio.

Il rinvio consentirà al Tribunale di sciogliere le riserve e pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dalle difese. Per la prossima udienza è inoltre prevista l’audizione del principale testimone dell’accusa, il luogotenente della Guardia di finanza di Bari Angelo Garruba.

Il processo si inserisce nel filone d’inchiesta sugli affidamenti dell’azienda ospedaliera che, nel gennaio 2023, portò all’arresto di Massimo De Santis, all’epoca dirigente dell’area tecnica del Policlinico. La sua posizione è stata successivamente definita con il patteggiamento di una pena di tre anni e due mesi, accolto dal Tribunale nel novembre dello stesso anno.

Al centro delle indagini vi erano presunti condizionamenti delle procedure di gara e vantaggi concessi in cambio di favori nell’assegnazione di appalti e forniture. Le responsabilità degli imputati tuttora a processo restano da accertare nel dibattimento.

Il prossimo appuntamento in aula è dunque fissato al 2 febbraio, quando il procedimento riprenderà con le decisioni sulle questioni ancora pendenti e l’esame del teste dell’accusa.

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