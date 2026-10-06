La Puglia autorizza 753 assunzioni nella sanità pubblica, ma lega l’attuazione del piano a un vincolo preciso: devono diminuire le spese per prestazioni aggiuntive, consulenze e personale in pensione. Se la riduzione attesa non si verifica, le assunzioni saranno sospese. È il punto centrale della delibera n. 1304, approvata all’unanimità dei presenti dalla Giunta regionale il 30 settembre 2026, che definisce posti, destinazioni e condizioni per il reclutamento nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale.

Il costo complessivo autorizzato a carico del Fondo sanitario nazionale è di 66.322.507,87 euro. L’allegato con i piani aziendali lo esprime su dodici mensilità: è quindi un costo annuo programmato, da distinguere dalla spesa effettiva che maturerà negli ultimi mesi del 2026. Il provvedimento segue le delibere di giugno sui fabbisogni di personale ed è il risultato dell’istruttoria condotta dagli uffici del Dipartimento Salute e Benessere insieme all’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale, AReSS.

La distribuzione dei posti vede la Asl Bari al primo posto con 169 unità, seguita dalla Asl Lecce con 120 e dalla Asl Taranto con 113. Al Policlinico di Bari sono autorizzate 100 assunzioni, alla Asl Foggia 87, alla Asl Brindisi 62 e agli Ospedali Riuniti di Foggia 38. Completano il piano l’Irccs Giovanni Paolo II con 25 unità, la Asl Barletta-Andria-Trani con 21 e l’Irccs De Bellis con 18. Per ogni azienda, l’allegato specifica figure professionali, discipline e unità operative di assegnazione.

Il reclutamento deve rispettare queste destinazioni, i tetti di spesa assegnati e la programmazione aziendale dei fabbisogni. Le graduatorie già vigenti dovranno essere utilizzate in via prioritaria. Se emergono esigenze organizzative o assistenziali che richiedono di modificare il piano, le aziende devono ottenere l’approvazione preventiva del Dipartimento, a parità di spazio finanziario disponibile e motivando i benefici attesi in termini di produttività.

La scelta regionale punta a sostituire parte delle soluzioni utilizzate per coprire le carenze di organico con personale assunto. L’analisi allegata fotografa, nel primo semestre 2026, circa 29,3 milioni di euro di spesa per prestazioni aggiuntive, 8,8 milioni per consulenze e 5,6 milioni per personale medico in quiescenza. Sono dati semestrali: le proiezioni annue riportate nel documento sono ottenute convenzionalmente raddoppiandoli, nell’ipotesi che l’andamento resti costante.

Il controllo dei conti accompagnerà l’esecuzione del piano. Le direzioni devono monitorare la spesa e rispettare lo spazio finanziario derivante dalle cessazioni e dalle altre voci indicate nel provvedimento. La delibera stabilisce inoltre che un incremento aziendale della spesa del personale nel terzo trimestre 2026, in correlazione con l’attuazione delle disposizioni di giugno, impedisca di procedere alle assunzioni autorizzate. L’inosservanza delle direttive è qualificata come grave inadempienza dei direttori generali e comporta un’informativa al collegio sindacale aziendale e alla Corte dei conti.

Sul precariato, la Regione indica il tempo indeterminato come strumento per garantire i Livelli essenziali di assistenza. Autorizza le stabilizzazioni alle condizioni fissate nell’atto e consente, per assicurare la continuità assistenziale, la proroga dei contratti a termine in scadenza fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle unità rilevate il 16 settembre. Per il personale già in possesso dei requisiti ma non in servizio, le stabilizzazioni assorbono i corrispondenti posti del piano destinati alle nuove assunzioni.

Sono previste anche procedure di reclutamento su fondi vincolati del Programma nazionale Equità nella salute e del PNRR, la cui effettiva attuazione resta subordinata alle istruttorie e all’approvazione definitiva dei progetti. Altre autorizzazioni riguardano la prevenzione nei luoghi di lavoro, il servizio 116117 e le officine trasfusionali. Per questi ultimi servizi, il nuovo personale potrà essere reclutato se non è possibile ricollocare dipendenti già in servizio. La delibera corregge infine l’assegnazione della Asl BAT per il 116117: farà riferimento alla centrale della Asl Bari, anziché a quella di Foggia.

Restano rinviate a successivi provvedimenti le richieste di assunzione non autorizzate, i tetti di spesa e le categorie protette. Il piano approvato definisce dunque il perimetro entro cui le aziende possono avviare le procedure di reclutamento.

A cura di Giovanna Tambo.