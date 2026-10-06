San Giovanni Rotondo, il Duo Masi-Giliberti protagonista di “In Concerto”

La grande musica da camera torna protagonista a San Giovanni Rotondo con un nuovo appuntamento della Rassegna Musicale Internazionale “In Concerto”. Venerdì 9 ottobre 2026, alle 20.30, la Chiesa di Sant’Orsola ospiterà il Duo Masi-Giliberti, formato dal chitarrista Giovanni Masi e dal violinista Simone Giliberti.

L’appuntamento, con ingresso alle 20, proporrà il programma “Evocaciones y Danzas”, un percorso musicale che attraverserà la tradizione spagnola, il tango argentino e le celebri colonne sonore del cinema italiano, mettendo al centro il dialogo tra violino e chitarra classica.

Un sodalizio nato sui banchi di scuola

La particolarità del Duo Masi-Giliberti non riguarda soltanto la dimensione artistica. Giovanni Masi e Simone Giliberti sono legati da un’amicizia nata fin dalla scuola elementare, un rapporto personale che nel corso degli anni si è trasformato in una collaborazione musicale consolidata.

I due musicisti hanno seguito percorsi di formazione paralleli, sviluppando una particolare sintonia interpretativa. Sul palco questa affinità si traduce in coesione tecnica, ricerca timbrica e attenzione all’espressività, elementi che caratterizzano il loro progetto cameristico.

Giovanni Masi ha ricevuto nel 2024 la prestigiosa “Chitarra d’Oro”, riconoscimento che ne ha valorizzato il percorso artistico nel panorama della chitarra classica.

Simone Giliberti, violinista dalla solida formazione e dalla spiccata sensibilità interpretativa, ha collaborato con importanti realtà musicali, tra cui l’Orchestra Giovanile Italiana, il Teatro Lirico di Cagliari e l’Orchestra Filarmonica di Benevento.

Dalla musica spagnola alla prima assoluta

Il concerto si aprirà con le atmosfere della Spagna attraverso una selezione dalle “Canciones Populares Españolas” di Manuel De Falla.

Il programma prevede Paño Moruno, caratterizzato da suggestioni andaluse e accenti malinconici, Asturiana, pagina più intima e raccolta, e Jota, brano dal carattere vivace e brillante che metterà in evidenza le qualità tecniche dei due interpreti.

Uno dei momenti più significativi della serata sarà rappresentato dalla prima assoluta di “Deo Gracias” di B. Aloise, composizione scritta e dedicata espressamente al Duo Masi-Giliberti.

L’esecuzione permetterà quindi al pubblico di ascoltare per la prima volta l’opera, costruita sulle caratteristiche timbriche e sulle possibilità espressive del violino e della chitarra.

Il Tango Nuevo di Piazzolla

La parte centrale del concerto sarà dedicata ad Astor Piazzolla e al mondo del Tango Nuevo.

Il Duo proporrà alcune delle pagine più rappresentative del compositore argentino, tra cui Café 1930 e Nightclub 1960, tratte dalla celebre suite Histoire du Tango.

Nel programma troveranno spazio anche Ave Maria, Yo soy Maria, Lo que vendrá e Zita, fino ad arrivare ad “Adios Nonino”, una delle composizioni più celebri e intense di Piazzolla.

Un itinerario attraverso ritmi, atmosfere e linguaggi differenti che consentirà al pubblico di seguire l’evoluzione del tango attraverso la particolare formazione cameristica del duo.

Il finale nel segno di Morricone

La parte conclusiva della serata sarà dedicata al cinema italiano e alle musiche di Ennio Morricone.

Il Duo Masi-Giliberti proporrà una suite dedicata alle celebri colonne sonore composte dal Premio Oscar per i film western. Le melodie che hanno accompagnato alcune delle pellicole più conosciute della cinematografia internazionale saranno riproposte in una veste cameristica, affidata alla combinazione tra il lirismo del violino e il colore della chitarra classica.

L’appuntamento rappresenta uno dei principali eventi della stagione autunnale della Rassegna “In Concerto”, che prosegue così il proprio percorso di valorizzazione della musica da camera e di proposte artistiche di rilievo.

Il concerto si terrà nella Chiesa di Sant’Orsola. L’ingresso è previsto alle 20.00, mentre lo spettacolo inizierà alle 20.30.

Per informazioni è possibile contattare la rassegna all’indirizzo info@duocaputopompilio.com e seguire le attività sui canali social della Rassegna Musicale Internazionale “In Concerto”.