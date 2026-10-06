SAN GIOVANNI ROTONDO — La situazione dei lavoratori impiegati nei servizi di accoglienza e sacrestia del Santuario di San Pio da Pietrelcina e il calo dei flussi di pellegrinaggio sono al centro dell’intervento pubblicato su Facebook dalla sindaca Floriana Natale. Un comunicato con cui la prima cittadina riferisce del confronto in corso sulla vertenza e contesta le letture che descrivono la città come una destinazione turistica in crisi irreversibile.

Sul fronte occupazionale, Natale precisa che, sulla base delle interlocuzioni avute con i Frati Cappuccini e nel rispetto delle rispettive competenze, le è stato rappresentato che «non vi sarebbe alcuna volontà di procedere ai licenziamenti». Una posizione riferita dalla sindaca mentre prosegue il confronto tra le parti, chiamate a individuare un’intesa tra le richieste di adeguamento dei lavoratori e le esigenze economiche della Fondazione San Pio da Pietrelcina.

Per la prima cittadina, la vicenda non può essere ridotta a una questione di numeri o a una contrapposizione tra interessi. In gioco, sottolinea, ci sono persone, famiglie e diritti, insieme al patrimonio umano e spirituale di chi contribuisce ogni giorno all’accoglienza dei pellegrini. «Il dialogo resta l’unica strada utile e responsabile», afferma.

La vertenza offre alla sindaca anche l’occasione per intervenire sul racconto mediatico di San Giovanni Rotondo. Natale critica gli stereotipi che, a suo giudizio, accompagnano ciclicamente gli articoli sulla presunta fine del “miracolo turistico” legato a Padre Pio.

Nel comunicato riconosce una contrazione dei pellegrinaggi dopo quello che definisce il rilevante incremento registrato nel 2025, in occasione dell’Anno Giubilare. La interpreta però come una flessione successiva a quell’aumento, resa più evidente dall’instabilità economica generale, e invita a non considerarla il segnale di un declino definitivo.

Secondo la sua lettura, le difficoltà economiche incidono soprattutto sulle fasce medie e più deboli della popolazione, dalle quali proviene una parte dei visitatori che alimentano il turismo religioso. Una condizione che potrebbe pesare su San Giovanni Rotondo anche in termini di pernottamenti.

La sindaca ribadisce tuttavia che la città resta un riferimento internazionale per fedeli e visitatori. «Non dobbiamo alimentare racconti allarmistici né trasformare una fase di flessione in una narrazione di crisi irreversibile», sostiene.

Quanto alle iniziative dell’amministrazione, Natale indica come obiettivi la diversificazione dell’offerta turistica e il rafforzamento degli attrattori culturali e territoriali. L’intento dichiarato è favorire soggiorni più lunghi, incoraggiare i pellegrini a conoscere anche la città e distribuire i benefici dell’accoglienza sull’intera comunità. Nel comunicato non vengono specificati singoli interventi o tempi di attuazione.

In chiusura, la prima cittadina richiama il valore del nome e del messaggio di Padre Pio per l’identità di San Giovanni Rotondo e chiede responsabilità, equilibrio e rispetto nel trattare le vicende che lo riguardano. Un appello rivolto al dibattito pubblico, affinché le difficoltà siano affrontate senza enfatizzazioni dettate dalla ricerca di clamore.