San Nicandro, ‘Gargano Nordic Walking’ festeggia dieci anni di attività

SAN NICANDRO GARGANICO – Dieci anni di attività ufficiale, ma un percorso che affonda le proprie radici già nel 2010. L’associazione Gargano Nordic Walking – Escursionismo e Ambiente ha celebrato il proprio decennale con una giornata dedicata alla natura, all’amicizia e alla passione per il territorio.

L’appuntamento si è svolto sabato 26 settembre 2026, presso la Tenuta Iannone, in località Don Luca, a San Nicandro Garganico, con la partecipazione di soci attuali ed ex associati, degli amici che hanno accompagnato l’associazione fin dai primi passi e dei rappresentanti di diverse realtà associative del Gargano e del nord Barese, con cui nel corso degli anni sono state condivise numerose escursioni.

L’evento, organizzato con il coinvolgimento dell’intero direttivo composto dal presidente Nazario Peluso, dalla vicepresidente Alessandra Grana e dai consiglieri Giuseppe Troccolo, Leonardo Coco, Gianna Moscato, Gino Giraldi e Raffaele Contessa, ha avuto come filo conduttore “Dieci anni di cammini insieme”.

Un viaggio lungo sedici anni

La celebrazione è stata anche l’occasione per ripercorrere la storia dell’associazione attraverso fotografie e video dedicati a oltre sedici anni di cammini, escursioni ed eventi.

Particolarmente suggestive sono state le immagini del primo grande progetto realizzato nel 2013, “Ovest Gargano Est”, una tre giorni di trekking che da San Nicandro Garganico ha condotto i partecipanti fino a Vieste, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi del promontorio: Bosco Spinapulci, Coppa Ferrata, Bosco Quarto, Monte Spigno, la Foresta Umbra e infine la costa di Vieste.

Le proiezioni hanno lasciato spazio anche a racconti, aneddoti e ricordi, riportando alla memoria lo spirito che ha accompagnato il gruppo lungo il proprio percorso.

Gli ospiti e il ricordo dei soci scomparsi

Ad aprire la manifestazione è stato il presidente Nazario Peluso, che ha rivolto un saluto e un ringraziamento ai partecipanti, ai soci e alle realtà associative presenti.

Nel corso della giornata sono intervenuti anche Ruggiero Graniero, dell’associazione “Amici del Cammino di Barletta”, e Giuseppe Napolitano, in rappresentanza della Pro Loco di Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis.

La rete di rapporti costruita negli anni è stata rappresentata anche dalla presenza di Antonio Fania per “Nordic Walking Sud” di Rignano Garganico e di Carmelita Gentile per l’associazione “Gargano Segreto e Oltre” di Vieste.

Uno dei momenti più intensi è stato dedicato al ricordo dei soci che non ci sono più. Il presidente ha ricordato Teresa Grazia De Crescenzo, Matteo Giovanditti e Orsola Greco, stringendo idealmente l’intera comunità in un momento di commozione e condivisione.

La festa tra collaborazione e convivialità

Dopo i momenti dedicati ai ricordi, la celebrazione è proseguita con il pranzo e una giornata all’insegna della convivialità. Determinante è stato il contributo della squadra organizzativa e dei soci che hanno collaborato alla preparazione dell’evento.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Michele Vocale, ex presidente e presidente onorario, per il lavoro svolto nell’ideazione e nella preparazione del pranzo.

Alla riuscita della festa hanno contribuito anche Giuseppe Vocale, Lucia Nardella, Giuseppe Troccolo, Giovanni Mascolo, Antonio Lange, Teresa Palma, Alessandra Grana, Nazario Peluso, Luigi Giraldi e Raffaele Contessa, insieme a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte.

I prodotti del territorio

Grande spazio è stato riservato anche alle eccellenze enogastronomiche locali, messe a disposizione dagli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

Da San Nicandro Garganico sono arrivati i formaggi dell’Azienda Agricola Contessa, il pane e i dolci tipici sannicandresi, tra cui i puprat, del Forno Contessa Leonardo, e le carni della Macelleria, Gastronomia, Polleria Greco Giuseppe.

Da Apricena hanno contribuito l’Olio Piano dell’Azienda Agricola Piano, con l’olio extravergine di Peranzana, i vini e gli spumanti Santissimo e le etichette Terre di Federico II dell’Azienda Agricola Longo, oltre ai dolci della pasticceria L’Arte di Luciano.

A chiudere il momento conviviale è stata la torta realizzata da Torte in Arte di Patrizia Mimmo di San Nicandro Garganico, una creazione pensata per celebrare il traguardo raggiunto dall’associazione.

Il cammino continua

La giornata si è conclusa con i ringraziamenti rivolti ai partecipanti, alle persone che hanno accompagnato l’associazione fin dalle origini e alle realtà con cui negli anni sono nate collaborazioni e amicizie.

I dieci anni di fondazione rappresentano una tappa importante, ma non la conclusione del percorso. Per il Gargano Nordic Walking – Escursionismo e Ambiente il cammino prosegue, con nuovi sentieri da percorrere e nuove esperienze da condividere, nel segno della natura, dell’amicizia e della valorizzazione del territorio garganico.