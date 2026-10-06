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SAN SEVERO CESAREO San Severo, cesareo d’urgenza: «Grazie al reparto, oggi sono a casa con mio figlio»

Non solo criticità e disservizi: nella sanità ci sono anche professionalità, tempestività e capacità di intervenire nei momenti più delicati

Neonato

San Severo, cesareo d’urgenza: «Grazie al reparto, oggi sono a casa con mio figlio» - Fonte Immagine: magnific.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
Cronaca // Medicina //

Non solo criticità e disservizi: nella sanità ci sono anche professionalità, tempestività e capacità di intervenire nei momenti più delicati. È quanto racconta una donna che ha deciso di condividere l’esperienza vissuta nel reparto di Ostetricia di San Severo, dove il tempestivo intervento dei sanitari si è rivelato decisivo.

La donna era stata ricoverata alla 38ª settimana di gravidanza a causa della ridotta quantità di liquido amniotico. Una decisione che inizialmente aveva suscitato qualche perplessità tra le persone a lei vicine: «Ricordo che tutti mi dicevano: “Che ci fai ancora a San Severo?”».

Durante il ricovero, però, la situazione è improvvisamente precipitata. La paziente ha avuto un distacco della placenta, una grave emergenza ostetrica che ha richiesto un intervento immediato.

I medici hanno quindi disposto un taglio cesareo d’urgenza, riuscendo a intervenire nel giro di pochi minuti.

«I medici hanno salvato me e il mio bambino. Si sono mossi non rapidamente, di più. Nel giro di pochissimi minuti hanno organizzato ogni cosa e mi hanno portata in sala operatoria per far nascere mio figlio», racconta la neo mamma.

Nel suo messaggio, la donna ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutto il personale del reparto, dalle infermiere alle ostetriche, fino ai medici e alle dottoresse che l’hanno assistita durante il ricovero.

Un riconoscimento particolare è andato alle ostetriche che le sono rimaste accanto durante quei momenti concitati, aiutandola ad affrontare la paura e l’emergenza: «Mi hanno preso per mano, rassicurandomi durante ogni passaggio. Grazie alla loro prontezza, oggi sono a casa con il mio bambino».

Una testimonianza che racconta un esempio di buona sanità, fatto di competenza, rapidità e umanità. Perché se è importante segnalare ciò che non funziona, altrettanto importante è riconoscere il lavoro di quei professionisti che, ogni giorno, sono chiamati a intervenire nelle situazioni più difficili con preparazione, responsabilità e attenzione verso i pazienti.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

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