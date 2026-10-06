San Severo, la Consulta delle Associazioni difende le Officine di Quartiere: «Serve un dialogo vero con il Comune»

La Consulta delle Associazioni di San Severo interviene sul dibattito riguardante le Officine di Quartiere e annuncia una serie di comunicati per ricostruire la vicenda e rispondere alle recenti polemiche apparse sulla stampa e alle dichiarazioni di esponenti ed ex esponenti della politica locale.

L’associazione parla di ricostruzioni allusive e, in alcuni casi, non corrispondenti alla realtà, sottolineando come queste posizioni rischino di compromettere la dignità delle persone e delle realtà che da anni operano nel volontariato e nel Terzo Settore cittadino.

Quello diffuso è il primo di una serie di interventi con cui la Consulta intende affrontare le diverse questioni sollevate, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti e ristabilire una corretta rappresentazione della storia delle Officine di Quartiere.

La Consulta invita però a superare la contrapposizione politica e a partire dalla storia dei luoghi, dal percorso che ne ha accompagnato la nascita e dalla funzione sociale che sono chiamati a svolgere.

Le Officine di Quartiere sono infatti nate nell’ambito di percorsi di rigenerazione urbana finalizzati al recupero di immobili abbandonati, degradati o non più utilizzati e alla loro restituzione alla collettività.

Tra gli spazi interessati figurano l’ex mercato rionale del rione Luisa Fantasia, oggi Officina “Grazia Pepe”, la Galleria dei Celestini e lo spazio di via Cannelonga, oggi Officina “Luigi Minischetti”.

I lavori sono stati realizzati attraverso programmi e finanziamenti pubblici e, sottolinea la Consulta, gli immobili sono e restano beni pubblici.

La storia delle Officine, tuttavia, secondo l’associazione non può essere fatta coincidere soltanto con la riqualificazione materiale degli edifici. Prima della realizzazione degli interventi vi è stato infatti un percorso di confronto e coprogettazione tra amministrazione e Terzo Settore, al quale hanno preso parte associazioni e realtà del territorio.

La Consulta rivendica in particolare il contributo fornito attraverso tavoli pubblici, confronti con tecnici e professionisti, conoscenza delle esigenze della comunità e competenze maturate nel mondo del volontariato.

L’obiettivo, secondo la ricostruzione proposta, non era semplicemente recuperare gli immobili, ma fare in modo che potessero trasformarsi in luoghi di incontro, relazione, solidarietà e partecipazione.

Da qui il concetto di rigenerazione sociale che, per la Consulta, deve accompagnare quello di rigenerazione urbana: un edificio pubblico recuperato rappresenta un investimento per la città, mentre uno spazio recuperato e vissuto dalla comunità può diventare un bene comune realmente partecipato.

La Consulta respinge inoltre l’idea che il coinvolgimento delle associazioni rappresenti un elemento estraneo o successivo alla realizzazione delle opere.

La partecipazione del Terzo Settore e della cittadinanza, sostiene, fa parte della stessa idea di rigenerazione, mettendo in relazione il recupero degli spazi con la capacità della comunità di utilizzarli e mantenerli vivi.

Allo stesso tempo, l’associazione precisa che le Officine non appartengono a una singola realtà associativa né a gruppi politici o alla stessa Consulta.

«Sono beni pubblici destinati alla comunità», ribadisce la Consulta, sottolineando che proprio per questa ragione il loro utilizzo deve essere trasparente, regolato e verificabile.

L’associazione annuncia quindi che affronterà anche le questioni recentemente sollevate, dichiarandosi disponibile al confronto e ai controlli, ma chiedendo che il dibattito venga costruito sulla base di documenti e fatti.

«La Consulta non si sottrae al confronto né ai controlli, ma chiede che la discussione parta dai fatti e dagli atti, e non da rappresentazioni allusive».

L’intervento si conclude con la rivendicazione del ruolo del volontariato e del Terzo Settore nella vita cittadina. La Consulta delle Associazioni di San Severo afferma di voler difendere il valore della partecipazione, precisando che tutelare il volontariato non significa rivendicare privilegi, ma chiedere che il lavoro svolto venga giudicato sulla base dei risultati e del contributo concreto offerto alla comunità.