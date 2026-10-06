Il piano delle assunzioni della sanità pugliese arriva alle organizzazioni sindacali. Con una nota sottoscritta il 5 ottobre 2026, il Dipartimento Salute e Benessere della Regione ha trasmesso ai sindacati firmatari dei contratti collettivi della dirigenza dell’Area Sanità e del Comparto Sanità la delibera di Giunta n. 1304 del 30 settembre. Il provvedimento approva i piani assunzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale: 753 assunzioni a carico del Fondo sanitario nazionale, per un costo annuo complessivo di 66,3 milioni di euro.

La lettera porta le firme di Lanfranco Netti, responsabile di Elevata qualificazione, Antonella Caroli, dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, e Vito Montanaro, direttore del Dipartimento. Per conoscenza, la comunicazione è indirizzata anche all’assessore alla Salute e al Benessere. Il testo accompagna e trasmette una decisione già adottata dalla Giunta: non contiene convocazioni, verbali di confronto o dichiarazioni delle organizzazioni sindacali.

La notizia per lavoratori e rappresentanze è nel documento allegato, che affianca alle assunzioni disposizioni su stabilizzazioni, contratti a termine, concorsi e controllo della spesa. La trasmissione consente ai destinatari di conoscere il quadro approvato dalla Regione, comprese le condizioni che le direzioni aziendali dovranno rispettare prima di trasformare le autorizzazioni in effettivi ingressi in servizio.

Per il personale precario, uno dei passaggi principali riguarda le stabilizzazioni. La delibera autorizza le aziende a procedere per i dipendenti a tempo determinato che abbiano maturato i requisiti previsti dalla normativa alla data di notifica del provvedimento, purché in servizio presso l’azienda di appartenenza al 31 dicembre 2025. La Regione motiva questa possibilità con l’assenza di spesa aggiuntiva. Alle direzioni generali spetta verificare puntualmente i requisiti e comunicare gli esiti agli uffici regionali.

Una disciplina diversa riguarda il personale che abbia già i requisiti ma non sia in servizio. In questo caso la stabilizzazione è consentita soltanto per le figure professionali e per il numero di unità previsti dal piano allegato. I posti utilizzati vengono sottratti a quelli disponibili per le nuove assunzioni. Il provvedimento rinvia inoltre a successive determinazioni la valutazione sul personale che nel corso del 2026 abbia potuto maturare i requisiti: un passaggio da leggere insieme alle condizioni fissate per la prima platea autorizzata.

Sul lavoro a termine, l’indirizzo è privilegiare le assunzioni a tempo indeterminato per garantire i Livelli essenziali di assistenza e ridurre il ricorso alle proroghe. Per salvaguardare la continuità dei servizi, però, le aziende possono prorogare i contratti in scadenza fino al 31 dicembre 2026, entro il numero di unità rilevate il 16 settembre. Questa possibilità riguarda l’erogazione dei LEA e non le attività progettuali. Per i contratti di sostituzione, la permanenza in servizio resta legata all’assenza del dipendente titolare.

Anche chi attende un concorso trova indicazioni precise. Le aziende potranno utilizzare prioritariamente le graduatorie vigenti. La delibera autorizza inoltre l’avvio prioritario delle procedure concorsuali per le quali la sezione competente abbia già designato i componenti regionali delle commissioni. Profili, discipline e strutture di destinazione devono comunque corrispondere al piano approvato; eventuali modifiche richiedono una motivazione e il preventivo via libera del Dipartimento.

Il quadro trasmesso ai sindacati comprende anche i limiti economici. Le nuove assunzioni devono accompagnarsi alla graduale riduzione del ricorso a prestazioni aggiuntive, consulenze e personale in pensione. Se il risparmio atteso non si realizza, la delibera dispone la sospensione delle assunzioni previste. Il controllo regionale interesserà quindi sia l’attuazione dei piani sia l’andamento dei costi sostenuti dalle singole aziende.

Restano rinviate a ulteriori decisioni la rideterminazione dei tetti di spesa, gli indirizzi sui fabbisogni 2025-2027 e le assunzioni delle categorie protette. La nota del 5 ottobre consegna così alle rappresentanze del personale un programma con posti autorizzati e condizioni di attuazione. Il passaggio successivo sarà nelle aziende: verificare i requisiti, attivare le procedure e tradurre il piano regionale in contratti e copertura dei servizi.

A cura di Giovanna Tambo.