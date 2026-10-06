Autorizzate 753 assunzioni per il 2026, ma appena 42 riguardano infermieri e 19 OSS. Il sindacato chiede un tavolo regionale permanente, la stabilizzazione dei precari e un piano straordinario per rafforzare i servizi.

Le assunzioni previste non bastano a rispondere alle necessità della sanità pubblica pugliese e il rinvio delle stabilizzazioni lascia nell’incertezza centinaia di lavoratori. È la denuncia di USB Pubblico Impiego – Coordinamento Regionale Puglia Sanità dopo l’approvazione, nella seduta della Giunta regionale del 30 settembre 2026, dei Piani assunzionali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale.

Al centro della contestazione ci sono il futuro del personale precario, il numero delle assunzioni autorizzate e la riduzione delle prestazioni aggiuntive. Per il sindacato, il contenimento della spesa rischia di compromettere ulteriormente la copertura dei turni e la continuità dell’assistenza.

Stabilizzazioni rinviate, precari nell’incertezza

Secondo quanto riportato da USB, la delibera rimanda a «successive determinazioni regionali» le decisioni sul personale che matura i requisiti per la stabilizzazione nel corso del 2026. Un rinvio che il sindacato contesta, richiamando la proroga nazionale al 31 dicembre 2026 del termine per maturare tali requisiti.

I dati della rilevazione regionale del 16 settembre, citati da USB, indicano 1.132 lavoratori precari che raggiungeranno i requisiti entro la fine dell’anno, cifra che sale a 1.232 considerando le proroghe. Complessivamente, i dipendenti a tempo determinato in servizio nel SSR sono 3.696.

Per questi lavoratori, denuncia il sindacato, la prospettiva certa resta la proroga dei contratti fino al 31 dicembre 2026, mentre manca una risposta definitiva sul percorso di stabilizzazione.

Poche assunzioni per infermieri, OSS e autisti di ambulanza

Il piano autorizza complessivamente 753 assunzioni, per una spesa di 66,3 milioni di euro. A suscitare le critiche di USB è soprattutto la distribuzione dei posti: appena 42 infermieri, 19 operatori sociosanitari e quattro autisti di ambulanza, questi ultimi concentrati in un’unica azienda.

Numeri che, secondo il sindacato, sono insufficienti rispetto alle esigenze dei reparti e dei servizi di emergenza-urgenza. A preoccupare è anche la previsione che subordina le assunzioni alla diminuzione della spesa per il personale, con la possibilità di sospenderle qualora tale riduzione non si realizzi.

Prestazioni aggiuntive: il rischio di lasciare scoperti i turni

Un altro punto critico riguarda il «graduale e progressivo abbattimento» delle prestazioni aggiuntive, in particolare per il personale del comparto. La spesa prevista per queste attività nel 2026 è pari a 58,7 milioni di euro, un importo vicino a quello dell’intero piano assunzionale.

Per USB, ridurre le prestazioni aggiuntive senza un adeguato incremento degli organici rischia di lasciare scoperti i turni e aumentare il carico di lavoro sui dipendenti già in servizio. La riduzione della spesa, sostiene il sindacato, deve essere accompagnata da interventi capaci di garantire la continuità dei servizi.

La richiesta di riorganizzare il personale

La contestazione investe anche l’organizzazione delle aziende sanitarie. USB richiama il riconoscimento, da parte della stessa Regione, di una capacità assistenziale condizionata sia dalla carenza di personale sia da un impiego poco efficiente delle risorse disponibili.

Secondo il sindacato, nessuna ASL o Azienda ospedaliera pugliese ha finora avviato una riorganizzazione finalizzata a ricollocare nell’assistenza il personale assegnato a funzioni non congrue con il proprio profilo professionale.

Da qui la richiesta di una ricognizione in ogni azienda, per individuare le situazioni da correggere e rafforzare i servizi attraverso un utilizzo più coerente delle professionalità presenti.

USB chiede un tavolo regionale permanente

Il sindacato sollecita la convocazione urgente di un tavolo regionale permanente con le organizzazioni sindacali, incaricato di monitorare l’attuazione della delibera, l’andamento della spesa e gli effetti sui servizi.

Le altre richieste riguardano la stabilizzazione di tutti i precari che hanno maturato o matureranno i requisiti nel 2026, lo sblocco dei concorsi regionali per infermieri e OSS e delle procedure in corso, insieme a un piano straordinario di assunzioni per il personale infermieristico, sociosanitario e tecnico, a partire dagli autisti di ambulanza.

USB richiama infine il presidente della Regione e l’assessore alla Salute alla responsabilità di garantire il funzionamento degli ospedali e la tutela di cittadini e lavoratori. Per il sindacato, le scelte sulla spesa devono tradursi in risposte concrete alle necessità dell’assistenza: «Senza personale non c’è sanità pubblica».