Edizione n° 6210

BALLON D'ESSAI

SAN SEVERO CESAREO // San Severo, cesareo d’urgenza: «Grazie al reparto, oggi sono a casa con mio figlio»
6 Ottobre 2026 - ore  08:54

CALEMBOUR

ISCHIA ARBITRO // Ischia, arbitro 19enne colpito da un mattone durante la partita
6 Ottobre 2026 - ore  10:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Scontro frontale tra due auto: muore una donna, ferito un uomo

SASSARI INCIDENTE Scontro frontale tra due auto: muore una donna, ferito un uomo

L'auto avrebbe sbandato, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva una Nissan Qashqai condotta da un uomo

Incidente a Sassari

Scontro frontale tra due auto: muore una donna, ferito un uomo - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
Cronaca // Primo piano //

Una donna di 52 anni ha perso la vita questa mattina in un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 alle porte di Sassari, all’inizio della strada che conduce a Ittiri.

La vittima era alla guida di una Fiat Stilo diretta verso Sassari quando, secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale, avrebbe perso il controllo della vettura. L’auto avrebbe sbandato, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva una Nissan Qashqai condotta da un uomo.

Lo scontro frontale è stato inevitabile e, a seguito dell’impatto, la Fiat Stilo è stata scaraventata fuori dalla carreggiata.

Immediati i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno tentato per quasi un’ora di rianimare la 52enne, ma ogni intervento si è rivelato inutile. La donna è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Il conducente della Nissan Qashqai è invece rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Sassari, impegnati nei soccorsi e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Felicità non è fare sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si fa.” – Valerio Albisetti

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO