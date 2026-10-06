Una donna di 52 anni ha perso la vita questa mattina in un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 alle porte di Sassari, all’inizio della strada che conduce a Ittiri.

La vittima era alla guida di una Fiat Stilo diretta verso Sassari quando, secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale, avrebbe perso il controllo della vettura. L’auto avrebbe sbandato, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva una Nissan Qashqai condotta da un uomo.

Lo scontro frontale è stato inevitabile e, a seguito dell’impatto, la Fiat Stilo è stata scaraventata fuori dalla carreggiata.

Immediati i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno tentato per quasi un’ora di rianimare la 52enne, ma ogni intervento si è rivelato inutile. La donna è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Il conducente della Nissan Qashqai è invece rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Sassari, impegnati nei soccorsi e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

Lo riporta ansa.it.