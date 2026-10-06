Sicurezza online, i data breach aumentano del 10%: cosa controllare quando si gioca sul web

Nel 2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha ricevuto 2415 notifiche di data breach, il 10% in più rispetto al 2024. La protezione delle credenziali, i pagamenti e la verifica dell’identità sono degli step fondamentali per chi naviga sul web.

Quando si apre un account di gioco vengono richieste delle informazioni personali e, in molti casi, anche la verifica dell’identità. Prima di registrarsi, è sempre bene informarsi sulle politiche di sicurezza della piattaforma. 5Gringos Italia, per esempio, è un casinò online che dispone delle procedure KYC per la tutela e che mette a disposizione gli strumenti per il gioco responsabile. Se cerchi operatori autorizzati in Italia, devi controllare che il casinò abbia la licenza ADM, altrimenti puoi affidarti agli operatori con licenze estere ma documentati su quali sono gli standard di sicurezza e di tutela previsti.

I dati spiegano perché la sicurezza online non va trascurata

La Relazione 2025 del Garante, che è stata presentata il 2 luglio 2026, dà un quadro molto utile. Le notifiche di violazione dei dati personali sono state 2415, con un aumento del 10% rispetto al 2024. Nel settore privato i casi notificati sono stati 1901 e hanno interessato soprattutto le PMI, i professionisti e le società dei comparti telecomunicazioni, energia, banche e servizi.

Anche il Rapporto Clusit 2026 segnala una pressione sempre maggiore, nel 2025 sono stati rilevati in Italia 507 incidenti cyber gravi, contro 357 nel 2024, pari a un aumento del 42%. Questi dati mostrano quanto sia diventato normale dover valutare la sicurezza prima di affidare le proprie credenziali o le informazioni finanziarie a un servizio digitale.

Cosa dice il Garante su password e autenticazione

Il Garante considera la password sia un dato personale sia uno strumento di sicurezza. Insieme all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha pubblicato linee guida sulla corretta conservazione delle credenziali, ricorda che una violazione può diventare particolarmente pericolosa quando gli utenti riutilizzano la stessa password su più servizi.

Per il singolo utente il consiglio è semplice: password diverse, sufficientemente robuste e autenticazione a due fattori quando disponibile. Il Garante spiega che il secondo fattore può essere, per esempio, un codice OTP o un’autorizzazione tramite app. Non rende un account invulnerabile, ma aggiunge una barriera contro gli accessi non autorizzati.

Il problema non è teorico. In un provvedimento dell’aprile 2026, relativo a un data breach avvenuto presso una società, il Garante ha rilevato circa 98000 password protette con una funzione di hashing considerata inadeguata e circa 36000 conservate addirittura in chiaro.

Nel gioco online i dati sono anche finanziari

Un account di casinò può associare alla stessa persona dati anagrafici, contatti, cronologia delle operazioni e informazioni relative ai metodi di pagamento. Le procedure KYC possono inoltre richiedere documenti d’identità, prova dell’indirizzo o della titolarità del mezzo di pagamento. Sono controlli che possono avere finalità di verifica di fattori come età, identità e conformità, ma aumentano anche la quantità di informazioni affidate alla piattaforma.

È quindi importante distinguere la sicurezza informatica dalla semplice presenza di un’offerta ricca di giochi o promozioni. Un bonus elevato non dice nulla su come vengono protette le credenziali.

Come riconoscere un ambiente di gioco più trasparente

In Italia, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica un elenco dei concessionari autorizzati al gioco a distanza e mantiene anche una lista dei siti di gioco non autorizzati soggetti a inibizione. Effettua tutte le verifiche prima di iniziare a giocare, così da assicurarti di affidare i tuoi dati personali ad aziende serie e competenti.

Prima di registrarsi, è sensato controllare almeno:

chi gestisce il sito e quale licenza dichiara; se l’operatore compare negli elenchi ufficiali pertinenti al mercato italiano; quali dati vengono richiesti durante registrazione e KYC; quali metodi di deposito e prelievo sono disponibili e a quali condizioni; se esistono strumenti per limitare depositi, perdite o tempo di gioco e procedure di autoesclusione; se l’account offre sistemi extra di protezione, come l’autenticazione a più fattori.

Anche URL e messaggi ricevuti meritano attenzione. Il Garante invita a non cliccare automaticamente su link o allegati sospetti e a diffidare dalle richieste di condividere codici di sicurezza. Un sito imitato graficamente o un messaggio di phishing possono infatti apparire credibili proprio perché riproducono loghi e linguaggio di servizi conosciuti.

La sicurezza viene prima dei bonus

Quando si parla di casinò online, la sicurezza non coincide con la possibilità di vincere e non elimina il rischio economico legato al gioco. Significa piuttosto sapere chi riceve i dati, quali tutele tecniche sono disponibili e quale autorità ha rilasciato la licenza.

Il contesto italiano offre strumenti concreti per fare queste verifiche: gli elenchi ADM consentono di controllare i concessionari e i siti inibiti, mentre le indicazioni del Garante aiutano a gestire le password, l’autenticazione e i comportamenti a rischio. Prima di valutare i cataloghi, le promozioni o i bonus, bisogna assicurarsi di affidare i propri dati a piattaforme con elevati standard di sicurezza. (nota stampa).