Tennis, Giuseppe Pelosi trionfa al Trofeo Pirotecnica San Pio

Giuseppe Pelosi, appena quattordicenne e tesserato dello Sporting Club San Severo, ha conquistato il singolare maschile del Torneo Nazionale di Terza Categoria “Trofeo Pirotecnica San Pio”, imponendosi davanti al pubblico di casa al termine di dieci giorni di gare e oltre 70 incontri. Nel tabellone femminile il successo è andato a Ludovica Iadarola del TC Foggia.

La manifestazione, disputata sui campi dello Sporting Club San Severo di via Foggia, ha richiamato 75 iscritti tra uomini e donne, proponendo un livello tecnico particolarmente elevato e una partecipazione significativa da parte del pubblico.

Pelosi, classificato 3.1 e testa di serie numero 3, ha dovuto affrontare un percorso tutt’altro che agevole. Nei quarti di finale ha ritrovato il giovane Falcone del CT Manfredonia, che pochi giorni prima lo aveva battuto nella finale di un altro torneo di terza categoria a Foggia.

Quella sfida si è trasformata in una vera rivincita. Pelosi è partito con grande determinazione, aggiudicandosi il primo set per 6-1. Falcone ha reagito nel secondo parziale, vinto con lo stesso punteggio, ma nel terzo set il tennista di casa ha ritrovato lucidità e solidità nei momenti decisivi, chiudendo 6-3 e conquistando l’accesso alla semifinale.

Ad attenderlo c’era Antonio Mauro, classificato 3.2 e suo compagno di allenamento allo Sporting Club San Severo. Una sfida particolarmente delicata, anche per la conoscenza reciproca maturata durante gli allenamenti quotidiani. Il match si è protratto per oltre tre ore, con Pelosi costretto a una nuova rimonta dopo un avvio complicato.

Il giovane tennista dello Sporting è riuscito progressivamente a cambiare l’inerzia dell’incontro, alzando il livello del proprio gioco dal secondo set e trovando le soluzioni necessarie per superare l’ostacolo e conquistare la finale.

L’ultimo avversario è stato Domenico Roselli, testa di serie numero 1 del seeding, protagonista di un ottimo torneo. Pelosi, però, ha gestito con personalità la pressione dell’atto conclusivo e ha preso immediatamente il controllo della partita. Solido negli scambi e concreto nei punti importanti, ha chiuso la finale con il punteggio di 6-3 6-1, laureandosi campione del Trofeo Pirotecnica San Pio.

Un successo che va oltre il risultato della finale e che rappresenta un’importante conferma del percorso di crescita intrapreso dal quattordicenne e del lavoro svolto quotidianamente dallo Sporting Club San Severo nella preparazione dei propri atleti.

«Ci complimentiamo con Giuseppe Pelosi e Ludovica Iadarola per le ottime prestazioni offerte durante tutto il torneo e per la capacità di affrontare tabelloni di questo livello con grande personalità», sottolinea il direttore sportivo dello Sporting Club San Severo. «Il successo di queste giovani leve è anche una conferma del lavoro che stiamo facendo quotidianamente in provincia nella preparazione dei nostri atleti: vedere questo percorso dare i suoi frutti è motivo di grande soddisfazione per tutto il circolo», conclude Antonello Del Sordo.

Nel tabellone femminile il titolo è stato conquistato da Ludovica Iadarola, tesserata per il TC Foggia, classificata 3.3 e testa di serie numero 2. La giovane atleta ha confermato le proprie qualità imponendosi nella competizione e consolidando il proprio ruolo tra le tenniste più interessanti del panorama provinciale.

Nei tabelloni intermedi, invece, Carmine Margiotta dello Sporting Club San Severo ha vinto la quarta categoria maschile, mentre Lucia Di Bisceglie del TC Foggia si è imposta nella quarta categoria femminile.

Il torneo ha registrato complessivamente 70 incontri disputati nell’arco di dieci giorni, con 75 partecipanti tra uomini e donne. Un bilancio che testimonia la capacità della manifestazione di richiamare atleti e appassionati, trasformando quotidianamente i campi dello Sporting Club San Severo in un punto di riferimento per il tennis del territorio.

Il pubblico ha seguito con partecipazione le diverse fasi della competizione, accompagnando i giocatori fino agli incontri conclusivi. Un sostegno particolarmente significativo per Pelosi, che ha potuto festeggiare il titolo davanti alla propria gente, trasformando la pressione della gara casalinga in un ulteriore stimolo.

Determinante anche il contributo di Pirotecnica San Pio, che ha sostenuto la manifestazione e scelto di investire nello sport locale.

«Siamo molto contenti di aver investito nello sport locale e di aver sostenuto una realtà come lo Sporting Club San Severo, che ogni giorno lavora per formare i ragazzi e accompagnarli nella loro crescita sportiva», commenta Mariella Presutto, portavoce della Pirotecnica San Pio. «Crediamo che sostenere queste associazioni significhi contribuire a custodire una parte importante della tradizione della nostra città. È la stessa filosofia che anima il nostro lavoro: lo Sporting si impegna a mantenere viva la tradizione sportiva di San Severo, mentre Pirotecnica San Pio porta avanti e custodisce la tradizione pirotecnica della nostra cittadina dell’Alto Tavoliere».

Il Trofeo Pirotecnica San Pio si chiude quindi con un bilancio positivo, tra partecipazione, qualità tecnica, giovani protagonisti e una significativa presenza di pubblico. Al centro resta il successo di Giuseppe Pelosi, capace di superare tre sfide impegnative nelle fasi decisive e di trasformare il fattore campo in un elemento di forza, conquistando uno dei risultati più importanti della sua giovane carriera.