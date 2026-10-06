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NATALE STATOQUOTIDIANO “Tutto un altro Natale”: StatoQuotidiano racconta le feste tra tradizioni, sapori e idee

Il nuovo programma, scritto e diretto da Vincenzo Moccia e condotto da Mattia Gelsomino e Ivana Angelillis, darà spazio anche a un concorso fotografico.

“Tutto un altro Natale”: StatoQuotidiano racconta le feste tra tradizioni, sapori e idee

“Tutto un altro Natale”: StatoQuotidiano racconta le feste tra tradizioni, sapori e idee

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Le tradizioni che si tramandano, i sapori che tornano sulle tavole, i preparativi che coinvolgono tutta la famiglia. Parte da questi piccoli e grandi riti “Tutto un altro Natale”, il nuovo programma di StatoQuotidiano dedicato alle feste e ai tanti modi di viverle.

Scritto e diretto da Vincenzo Moccia, il programma sarà condotto da Mattia Gelsomino e Ivana Angelillis, con la partecipazione di Tonino Bitondi, Pasquina Gelsomino, Luca Della Torre e Daniele Pio Usato. Le riprese e il montaggio sono affidati a Daniele Catalano.

Al centro delle puntate ci saranno le tradizioni natalizie, dalle consuetudini più antiche alle abitudini contemporanee. Il racconto sarà affiancato da segnalazioni di eventi e appuntamenti, insieme a idee e consigli per accompagnare il pubblico durante il periodo delle feste.

Uno spazio sarà riservato alla scelta dei regali, con suggerimenti per grandi e piccoli. Si parlerà anche di addobbi: dalle decorazioni per la casa all’albero di Natale, fino alle proposte creative e fai da te per personalizzare l’atmosfera delle feste.

Non mancherà la gastronomia, con ricette, prodotti tipici e dolci della tradizione. Un percorso tra i sapori natalizi che darà spazio anche alle curiosità legate alle specialità delle feste.

A coinvolgere direttamente il pubblico sarà inoltre un concorso fotografico, che premierà la foto capace di raccogliere il maggior numero di “mi piace”. I dettagli dell’iniziativa saranno pubblicati prossimamente sul sito di StatoQuotidiano.

“Tutto un altro Natale” si propone così di far incontrare generazioni diverse attraverso un racconto condiviso delle feste: un’occasione per riscoprire le tradizioni e trovare nuovi spunti per celebrarle.

“Tutto un altro Natale”: StatoQuotidiano racconta le feste tra tradizioni, sapori e idee
“Tutto un altro Natale”: StatoQuotidiano racconta le feste tra tradizioni, sapori e idee

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