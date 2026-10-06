Unione degli Avvocati del Gargano e della Capitanata, Luigi Palmieri nuovo presidente

Cambio ai vertici dell’Unione degli Avvocati del Gargano e della Capitanata. L’Avv. Luigi Palmieri è il nuovo presidente dell’associazione e subentra all’Avv. Giuseppe Falcone, che assume invece l’incarico di vicepresidente.

Il passaggio di consegne si inserisce nel solco della continuità e di un percorso condiviso, avviato fin dalla nascita dell’associazione nel 2025 con l’obiettivo di creare un punto stabile di confronto, partecipazione e rappresentanza per l’avvocatura del territorio.

Palmieri e Falcone hanno seguito insieme, sin dalle origini, le diverse fasi di crescita dell’Unione, condividendo anche l’idea di un’alternanza alla guida dell’associazione. Dopo la prima fase affidata alla presidenza di Falcone, il testimone passa ora a Palmieri.

«Assumo la Presidenza con grande entusiasmo e senso di responsabilità – dichiara l’Avv. Luigi Palmieri –. L’Unione è nata da un progetto condiviso e in poco tempo ha saputo crescere, coinvolgendo professionalità e realtà diverse. Ringrazio Giuseppe Falcone per il lavoro svolto in questi primi anni e per aver contribuito, insieme a tutti i colleghi, a costruire le basi di un progetto associativo sempre più solido».

Il nuovo presidente indica quindi le priorità per la nuova fase dell’associazione.

«Il nostro obiettivo – prosegue Palmieri – è continuare a rafforzare l’associazione, favorendo la partecipazione dei colleghi, la formazione professionale e il confronto sui temi che interessano da vicino l’avvocatura e il mondo della giustizia. Vogliamo continuare a mettere in rete esperienze e professionalità e rendere sempre più forte la voce degli avvocati del territorio».

Falcone, che ha guidato l’Unione dalla sua costituzione, ha espresso soddisfazione per il percorso compiuto e per il nuovo incarico di vicepresidente.

«Sono particolarmente orgoglioso del percorso compiuto dall’Unione in questi primi anni – afferma Falcone –. Quando abbiamo dato vita all’associazione avevamo l’ambizione di costruire qualcosa che potesse andare oltre la semplice dimensione territoriale e diventare un punto di riferimento per i colleghi. Oggi, con il passaggio della Presidenza a Luigi Palmieri, quel progetto compie un ulteriore passo in avanti».

Il nuovo vicepresidente conferma inoltre la volontà di proseguire il lavoro al fianco del neo presidente.

«Ho condiviso con Luigi sin dall’inizio ogni fase di questo percorso – aggiunge Falcone – e sono certo che saprà guidare l’Unione con entusiasmo, determinazione e spirito di servizio. Continuerò a mettere a disposizione dell’associazione la mia esperienza nel ruolo di Vicepresidente, lavorando al suo fianco e insieme al direttivo per affrontare le nuove sfide che ci attendono».

Il cambio alla presidenza apre così una nuova fase per l’Unione degli Avvocati del Gargano e della Capitanata, mantenendo come riferimento il percorso avviato con la costituzione dell’associazione. L’obiettivo dichiarato è puntare su nuove energie, una partecipazione sempre più ampia e una rappresentanza autorevole dell’avvocatura del territorio.

Palmieri alla Presidenza e Falcone alla Vicepresidenza segnano quindi un avvicendamento nei ruoli, ma nel quadro di un unico progetto associativo.