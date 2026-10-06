Vieste, iniziate le riprese di “Il Confine”: sul Gargano la nuova serie con Raoul Bova (FOTO)

Vieste diventa un set televisivo. Sono iniziate ieri, 5 ottobre, le riprese di “Il Confine”, titolo provvisorio della nuova serie prodotta da Lux Vide, con Raoul Bova protagonista e Michele Soavi alla regia. La lavorazione interesserà la città garganica e alcune località nei dintorni, con un calendario previsto almeno fino al 12 ottobre.

La produzione rinnova la collaborazione tra Bova e Soavi, che nel corso degli anni hanno lavorato insieme a fiction come “Ultimo”, “Francesco” e “Nassirya”. Questa volta saranno i paesaggi pugliesi a fare da sfondo a una storia di indagini e segreti familiari.

Bova vestirà i panni di Lorenzo Magni, un uomo che lascia l’attività di infiltrato tra i narcos sudamericani per tornare nella sua terra d’origine dopo quasi trent’anni. A richiamarlo in Puglia è la morte del fratello Angelo, classificata come un apparente suicidio.

Lorenzo cercherà di stare vicino alla cognata Maria Chiara e alla nipote Anna, mentre i dubbi sulla scomparsa del fratello lo spingeranno a cercare risposte. L’indagine porterà alla luce segreti capaci di mettere in discussione il ricordo che aveva di Angelo.

Per consentire la realizzazione della serie, il Comune di Vieste ha autorizzato l’utilizzo degli spazi necessari alla produzione e concesso il patrocinio gratuito. Il logo comunale comparirà nei crediti e nel materiale promozionale.

Gli interventi autorizzati per l’allestimento comprendono la rimozione temporanea di alcuni arredi in piazza San Francesco e piazza Vittorio Emanuele, oltre allo smontaggio di cartellonistica, segnaletica e del ponteggio presso l’orologio dell’ex Pescheria. È previsto il ripristino al termine delle riprese.

Per Vieste, la serie rappresenta un’occasione per portare sul piccolo schermo il patrimonio paesaggistico e artistico della città e del suo territorio.