Ammodernamento rete viaria extraurbana, la procedura

Manfredonia – dopo la comunicazione dell’assessore Amati relativa ai 3,3 milioni di euro per il Comune di Manfredonia , doppia delibera di Giunta relativa a lavori per la manutenzione e l’ammodernamento della rete viaria extraurbana esistente.Dalla relazione dell’assessore ai lavori Pubblici, geom.: con D.D. del 6° settore n. 435 del 27/03/2012, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo e il N.Q.E. dei lavori di “manutenzione e ammodernamento delle rete viaria extraurbana esistente. 1° intervento” all’uopo predisposto dal geom., U.O.C. del Settore Lavori Pubblici , per l’importo complessivo di € 1.032.913,80 di cui € 723.185,23 per lavori, € 22.667,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 287.051,08 per somme a disposizione dell’Amm/ne; la spesa per l’attuazione dell’intervento in oggetto indicato, pari complessivamente a € 1.032.913,80, èa)- quanto a € 960.609,84, mediante i fondi di cui al POR Puglia 2000-2006 – Asse VI – “Sistemi locali di sviluppo – FEOGA – Misura 4.10 – Infrastrutture Rurali – Strade Rurali”.D.G.R. n. 1719 del 2/08/2011. P.O. R con imputazione della spesa al CAP. 6649 del bilancio corrente 2012.b) quanto a € 72.303,96 mediante “Avanzo di amministrazione” con imputazione della spesa al CAP. PEG n. 6651.L’intervento in questione è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2012/2014 ed Elenco Annuale 2012, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 161 del 19 giugno 2012. Da qui in base alle disposizioni di legge, è stato deliberato di fornire atto di indirizzo al dirigente del settore di procedere all’individuazione del contraente in termini di assoluta celerità ai fini della realizzazione delle opere in questione e pertanto secondo quanto previsto, mediante procedura negoziata senza una preventiva pubblicazione del bando di gara, coinvolgente almeno 10 ditte specializzate nel settore, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) da determinarsi mediante offerta a “prezzi unitari”.Legato ai lavori nell’ambito del servizio idrico integrato è la presa d’atto dello studio di fattibilità preliminare delle opere inerenti il servizio idrico integrato dell’agglomerato Frazione di Borgo Mezzanone, composto da elaborati, redatto e trasmesso dall’ATO/AQP e depositato agli atti d’ufficio, relativi ad una Relazione illustrativa e alla Planimetria di progetto.Redazione Stato