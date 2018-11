“FI di Monte Sant’Angelo gode della fiducia e dell’appoggio di tutta Forza Italia provinciale e regionale”

Di:

Monte Sant’Angelo. ”Abbiamo appreso che, con un comunicato stampa pubblicato in data 06/11/2018, la Maggioranza del Sindaco Pierpaolo D’Arienzo di Monte Sant’Angelo riconduce ai Dirigenti provinciali e regionali di Forza Italia posizioni mai dette e prese. Per la precisione, la coalizione “CambiaMonte” (così si chiama la coalizione che sostiene d’Arienzo) ritiene che Forza

Italia di Monte Sant’Angelo non goda più della fiducia degli Organismi provinciali e regionali di Forza Italia: niente di più falso!

Per noi è superfluo rimarcare che, a Monte Sant’Angelo, Forza Italia rappresenta le tesi di FORZA ITALIA provinciale e regionale e che i Dirigenti di FORZA ITALIA di Monte Sant’Angelo, Partito rinato da meno di un anno ma che in poco tempo è riuscito a farsi conoscere e apprezzare non solo per l’ottimo lavoro di opposizione all’amministrazione D’Arienzo ma anche per la qualità e lo spessore dell’azione politica in genere, godono dell’appoggio incondizionato e vero di Forza Italia sovracomunale.

Ricordiamo, invece, alla coalizione di sinistra di Monte Sant’Angelo che a noi giungono notizie di tutt’altro tenore, per niente rassicuranti per Monte Sant’Angelo: la città aspetta ancora risultati nell’azione amministrativa indicata in campagna elettorale dal PD e dai suoi alleati; fare della mistificazione il cavallo di battaglia della propria azione politica fa capire che l’Amministrazione comunale di Monte Sant’Angelo non ha certo idee per il futuro della bellissima città dell’Arcangelo Michele.

Ai Dirigenti di Forza Italia di Monte Sant’Angelo diciamo di non farsi intimorire da comunicati di tale portata e di continuare con la stessa determinazione e la stessa convinzione avute fino ad oggi, convinti come siamo che, chiaramente, Forza Italia di Monte Sant’Angelo, con la sua azione politica, non piace all’Amministrazione comunale di sinistra.

Il Consigliere regionale di Forza Italia

Avv. Giandiego Gatta

Il Coordinatore provinciale di Forza Italia

Avv. Raffaele di Mauro