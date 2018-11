Manfredonia. Domani torna il Consiglio comunale

Di:

Il presidente del Consiglio comunale di Manfredonia, Francesco Tomaiuolo, ai sensi dell’art.21 dello Statuto comunale e del vigente Regolamento, rende noto che il Consiglio comunale è convocato, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, per mercoledì 7 novembre 2018, alle ore 17.00 e, ove ne ricorressero i presupposti di legge o di Regolamento, in seduta di seconda convocazione per il giorno giovedì 8 novembre 2018 alle ore 17.00, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente Ordine del Giorno:

1.Eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nell’ambito del programma costruttivo di edilizia abitativa convenzionata in zona ‘B’ – De Feudis.

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)