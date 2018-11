Manfredonia. Evento Lega “Basta violenza sulle donne”

Di:

“Basta violenza sulle donne”. Questo il grido che la Lega lancia per il secondo anno consecutivo in Italia. Promotrice dell’evento a livello nazionale la dirigente Provinciale Patrizia Melchiorre.

“Si tratta di un evento centrale del programma di governo”, dice la Melchiorre. “Questo fenomeno che colpisce le donne tocca e scuote in particolar modo la mia sensibilità di donna e di mamma in quanto sempre presente in prima linea nel sociale a difesa dei più deboli”. “Non posso restare indifferente a tutti i fatti di cronaca nei quali sono rimaste coinvolte sempre più numerose donne. L’ultimo aberrante crimine è stato sotto gli occhi di tutti: parlo della sedicenne di Roma stuprata e ammazzata da 4 balordi. Sulla scorta di questi orrori di cronaca, con quest’evento voglio dare quanto più luce possibile al fenomeno affinché tutti quanti possiamo fare un passo in avanti non nascondendo ma quando è possibile denunciando l’aggressore e mettendosi dalla parte dell’oppresso”.

“L’evento in particolar modo si articolerà in una gazebata sparsa su tutto il territorio nazionale dove si andrà a sensibilizzare l’opinione pubblica di tale fenomeno spiegando alla gente di non nascondere ma di trovare il coraggio e la forza di denunciare”.

“Seguirà un flash mob e una rappresentazione di autodifesa”.