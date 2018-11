Manfredonia. Pescatori “sotto stress”: “Controlli eccessivi e norme europee stringenti”

Di:

Manfredonia, 06 novembre 2018. “Permesso di pesca”, blue box, log book o giornale di bordo, etichettatura, ordinanze locali, fermo retribuito per pesca costiera ravvicinata e loca, eccessivi controlli da parte degli operatori della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto.

Sono le attuali criticità del settore pesca, come evidenziano a StatoQuotidiano, un gruppo di operatori del compartimento marittimo locale.

“Il settore – scrivono in una nota – è penalizzato da norme europee, nazionali e locali”.

Per la norma sui punti, licenza di pesca, il cosiddetto “Permesso di Pesca”: “Basta poco per essere aggrediti – dicono i pescatori – con perdita di punti per ogni violazione, con relativi Verbali che ammontano da un minimo da € 2.000 a € 6.000 euro”.

Per il “Blue Box“: apparecchio identificativo dell’imbarcazione da pesca che rappresenta il Punto Nave e la localizzazione satellitare da parte della Capitaneria di Porto di Bari e Compartimentale:

“Bene la normativa che prevede che l’imbarcazione che non ha la blu box è obbligata a rientrare entro le 24 h. Succede il più delle volte che il Comandante della Imbarcazione non comunica per tempo sul canale 16 della locale capitaneria di Porto il quale erroneamente ed inconsapevole viene inglobato in un sistema sanzionatorio pesante che da € 2.000 a 6.000 i per ogni comunicazione di rientro nel porto di base”.

“Bene, alla esagerazione del Sistema Blue Box, si potrebbe sostituire il sistema AIS, oppure apportare modiche alla vigente normativa. Si potrebbe applicare, come tutte le assicurazioni delle auto, un sistema dispositivo collegato con la Capitaneria di Porto di Manfredonia , dove l’imbarcazione naviga oppure è ormeggiata”.

“Log Book o giornale di Bordo, menziona che per ogni cala devono essere compilati, con il relativo Tablet in dotazione della imbarcazione da pesca, quantitativi specie e pesi, creando disattenzione dalla Cabina di Comando e arrecando disagi e fretta”.

“Etichettatura : eliminare le diciture delle specie di catture in quanto le stesse vengono tracciate attraverso il Log Book e le relative bolle di accompagnamento nonchè con la relativa fattura giornaliera o settimanale”.

“Rivedere le ordinanze locali con un grado di tolleranza verso chi lavora. Non essere cosi sanzionatori e aggressivi. Si pensi a una comunicazione che avviene tramite il canale 16 della Capitaneria di Porto di Manfredonia: la stessa espone che l’imbarcazione da pesca deve comunicare 3 ore prima di uscire dal porto di Manfredonia e 3 ore dopo in fase di rientro dal luogo di pesca. Le stesse sono equiparate a verbali che si commutano da € 2.000 a 6.000 “.

” Proposta di eliminazione del fermo retribuito per Pesca Costiera Ravvicinata e Locale”.

“Proposta di eliminare nel periodo estivo l’obbligo del fermo biologico, e farlo solo nel periodo di agosto di ogni anno, con cadenza massima che potrebbe andare dal 10 agosto e fino al 20 agosto di ogni anno. Cosi facendo riteniamo opportuno un fermo autogestito in maniera consapevole per tutto l’anno e di far lavorare dal Lunedì al Venerdì lavorando solo tre giorni della settimana e quelli più opportuni ed indicativi in base al tempo meteorologico, creando le basi di una proposta incisiva ed aggressiva per ridurre lo sforzo di pesca per tutto l’anno”.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata