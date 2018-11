La nomina ad Arcivescovo di Manfredonia Vieste e San Giovanni Rotondo di padre Franco Moscone, dei Chierici Regolari di Somasca, ha suscito molta emozione nei fedeli presenti sabato mattina nella Cattedrale di Manfredonia. Abbiamo raccolto le dichiarazioni dell’amministratotore apostolico Monsignor Luigi Renna, del direttore generale di Casa Sollievo Domenico Crupi, del vicario della Diocesi don Stefano Mazzone e di Leandro Cascavilla, vice direttore dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio.

Monsignor Luigi Renna, amministratore apostolico della diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo

«Il Santo Padre ha inviato alla diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo un pastore che ha alle spalle una ricca esperienza come religioso e come generale di una congregazione particolarmente attenta all’educazione dei giovani e, in questo momento storico, verso i giovani dei paesi che vivono i maggiori disagi. Colpisce la sua carica spirituale. Ha parlato di sè come battezzato, come religioso abituato ad uscire dalla sua terra come Abramo, ma ha anche voluto orientare tutto ciò che la gente vorrà destinargli come regalo alle popolazioni del Kelara colpite dall’alluvione e questo denota una grande sensibilità verso i più poveri. Infine quell’accenno, “voglio che mi chiamiate padre”, perchè il nome di padre contiene in sè già una grande responsabilità, che è quella di essere volto della misericordia e della paternità di Dio».

fonte https://www.operapadrepio.it/it/comunicazione/archivio-news/news/4883-nomina-del-nuovo-arcivescovo,-le-prime-dichiarazioni-dalla-diocesi-e-da-casa-sollievo.html?fbclid=IwAR0JOe1BYvHWP27DZVx-CGhQ8atEjckWnT_tcuUX71meOBCTO0R56IRuIr0