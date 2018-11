Ospedale Manfredonia, Troiano “Caro Direttore si dia da fare in quest’ultimo mese..”

Di:

”Caro Direttore, sono passati poco piu’ di due mesi dalla mia ultima lettera e le cose sono ulteriormente peggiorate. Probabilmente non Le arrivano notizie da chi di dovere dal nostro Ospedale perche’ altrimenti noi cittadini saremo portati a pensare che c’e’ in atto una vera e propria “eutanasia passiva”, e Lei sa a cosa sto pensando. I famosi concorsi da Lei sbandierati non si concretizzano. Lei ha affermato che espletare un concorso e’ cosa molto complicata. Ma le cose sono complicate quando non si vogliono risolvere. Oltre a espletare i concorsi che darebbero un po’ di ossigeno non ha mai pensato che nel frattempo si potrebbero costituire dei poli nell’ambito dell’ASL, per esempio un polo ortopedico, un polo di anestesia e rianimazione in modo da evitare quella grande emorragia di trasferimenti che comportano mobilita’ passiva verso altri nosocomi e che pesano come macigni sul nostro bilancio?

Per non parlare della manutenzione delle apparecchiature. Una procedura complicata che solo a pensarla verrebbe da dire: che geni abbiamo a dirigere la nostra ASL. Per riparare semplici attrezzature occorre fare un giro di richieste, di autorizzazioni che alla fine producono ritardi e che di conseguenza causano slittamento di prestazioni gia’ programmate alla faccia della riduzione dei tempi di attesa. Ci sono le apparecchiature (e’ inutile fare l’elenco perche’ sono di tutti i reparti e servizi) che da tempo attendono di essere riparate, per non parlare della loro sostituzione perche’ diventate vetuste.

Per non parlare delle sostituzione che non vengono effettuate: per esempio, le due centraliste, i portinai, ecc…

C’e’ la possibilita’ di mettere in atto le procedure dei comandi(e ci sarebbero medici disponibili) per alleviare la grave situazione in cui ci troviamo. La situazione della sala operatoria e’ grave per la carenza di personale medico e questo frena le attivita’ chirurgiche (ortopedia e chirurgia) e poi a fine anno da buoni dirigenti si dice che non ci sono i numeri (sic!)

Dopo quanto brevemente esposto, ci sarebbero altre cose da mettere in evidenza. Lei che e’ il manager, che queste cose le sa bene, al posto mio cosa avrebbe pensato? Certamente che c’e’ una incapacita’ gestionale, incapacita’ che mette a repentaglio il diritto sacrosanto alla salute dei nostri concittadini e una maggiore e inutile spesa sanitaria.

Se Lei come cittadino di Barletta, per esempio, assistesse ad una situazione come la nostra, certamente da cittadino cosciente farebbe di tutto per modificare queste storture. Percio’ anch’io, come cittadino sipontino ho il dovere di far presente queste mancanze.

Un’ultima cosa. Molto probabilmente Lei a dicembre lascera’ la dirigenza della nostra ASL. Si dia da fare in quest’ultimo mese. Dimostri veramente di prodigarsi, almeno in zona cesarini, in modo che lasci un ricordo positivo a questa citta’, ricordo positivo che allo stato attuale non risulta. Ognuno di noi ha una sua dignita’. Faccia almeno espletare i concorsi gia’ banditi, faccia migliorare le procedure di manutenzione e tanto altro. Abbandoni gli algoritmi che fino ad ora (naturalmente e’ un mio parere) hanno portato solo disastri alla nostra ASL, ci metta piu’ cuore nella gestione e vedra’ che molte cose miglioreranno.

Per rendere meglio quanto esposto, allego una segnalazione pervenutami in questi giorni e che mette in evidenza un quadro completo della nostra situazione.

“…Non si puo’ piu’ giustificare l’indifferenza, in alcuni casi perfino indisponente di fronte all’assenza di personale, alla mancanza di materiali, ai quotidiani disservizi che affliggono la struttura sanitaria di Manfredonia. Eppure basterebbe poco perche’ nonostante tutto, la risposta della cittadinanza, appena percepisce anche il minimo segnale di risveglio, e’ pronta e positiva.

Certamente i cittadini non sanno che partita sporca viene giocata sulle loro teste. Ci si ricorda allora che il reparto di Ortopedia vanta (sic!) solo due medici, la chirurgia quattro medici piu’ un primario facente funzione, costretto a fare salti mortali perche’ a mezzo servizio fra l’ospedale di Manfredonia e quello di Lucera,il servizio di Anestesia tre medici e via di seguito soffermandoci solo sui reparti chirurgici senza parlare della cardiologia e delle altre unita’. Poi magari arriva la Direzione Sanitaria del presidio che chiede (forse sarebbe meglio dire chiedeva!!) una maggiore “produttività” ed allora va bene, nonostante tutto e tutti proviamoci. Ecco allora che la chirurgia arriva ad avere un numero ed una qualita’ di intervento di tutto rispetto, (parliamo di VLC, di interventi oncologici in urgenza, di trattamenti all’avanguardia per quanto riguarda le varici, (laser!!!), l’ortopedia continua a sfornare interventi protesici a tutto spiano, Eppoi,,,eppoi l’intoppo!! Mancano i materiali, le fibre per il laser, i trocars per la laparoscopia, ecc.. materiali che fanno parte del prontuario ASL e che ad altri ospedali dell’ASL vengono forniti regolarmente.

Poi ci sono le spese generali, quelle aziendali, mancano i soldi, non si puo’ assumere, non si posssono acquistare farmaci e materiali e poi come d’incanto vengono fuori i soldi per almeno 30 strutture semplici assegnate per lo piu’ ai servizi territoriali. D’altronde era un delitto annunciato in quanto la dirigenza ASL nel bandire la liste delle nuove strutture semplici aveva confermato l’indirizzo territoriale a spese delle strutture ospedaliere.

Le spese generali comprendono anche gli appalti edilizi che proliferano nell’ospedale come nel resto dell’ASL forse, si potrebbe pensare, che si abbellisce un guscio vuoto che al contempo si svuota progressivamente di contenuti all’interno (soldi spesi dei contribuenti).

Quanto scritto forse rimarra’ solo uno sfogo anche se in fondo mi auguro, come cittadino di questa comunita’, che qualche riflessione faccia fare a chi di dovere o solo a chi e’ interessato veramente alle sorti di questo Ospedale e di questo nostro bel paese…”

Cordiali saluti, e anche se non dovessimo sentirci piu’, in ogni caso Le auguro, per buona educazione un …”Buon Natale”

Manfredonia, 4 novembre 2018.

Dr. Michele Troiano,

ex funzionario ASL FG