Postazioni 118 gestite dalle Associazioni di volontariato, revoca presidio

Foggia, 5 novembre 2018. “Dopo formale convocazione della Direzione Generale della ASLFG, il 5 novembre si è tenuto l’incontro tra i Lavoratori del 118, questa O.S. e la Direzione Generale della ASL FG con la presenza del Direttore Generale dott. Vito Piazzolla, il Direttore Amm.vo dott. Viggiano e i responsabili del Patrimonio e del S.E.U. 118.

Si è fatta una disamina di quanto accade nelle postazioni 118 gestite dalle associazioni di volontariato e del disagio dei Lavoratori che, ormai da mesi, non percepiscono gli stipendi. La Direzione Generale ha assicurato la sua massima attenzione rispetto ai problemi esposti e confermato l’attivazione della richiesta (fatta da questa O.S.) di quanto previsto dall’art.30 c.6 della Legge 50/2016 (responsabilità in solido della stazione appaltante).

La USB ed i Lavoratori hanno apprezzato tutte le novità messe nel bando della “gara ponte” per l’affidamento delle postazioni 118 (18 + un’automedica) gestite dalle associazioni di volontariato; gara indetta in attesa che parta l’AREU. Novità che riguardano, soprattutto la tutela dei Lavoratori (e dei volontari) sia in termini economici che di continuità Lavorativa.

Tra l’altro ci è stato assicurato la presa in considerazione della nostra proposta di escludere dalla gara quelle associazioni che non dimostrino di aver soddisfatto tutte le spettanze contrattuali ai Lavoratori.

Questo apprezzamento, però, non significa la nostra condivisone in toto della gara in quanto come O.S. abbiamo, da sempre, richiesto che i servizi pubblici siano gestiti direttamente dalla P.A. o, come nel caso della ASLFG, dalla sua società in house (Sanitaservice) e la nostra battaglia continuerà in questo senso sapendo che dobbiamo scardinare una volontà politica (regionale) contraria e che questa fase transitoria sia gestita dalle Sanitaservice regionali e non dalle associazioni di volontariato.

Dopo l’incontro, anticipando che terremo alta la nostra attenzione nel proseguo, la USB ed i Lavoratori decidono di revocare il presidio previsto per il giorno 7 p.v”.

/l’esecutivo USB Foggia

Mangia Santo