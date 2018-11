“Spostare ex-Iriip e consegnare polmone verde alla città”

Di:

Foggia. ”Ormai da alcuni giorni non si hanno più notizie della sospensione dei lavori della Sovraintendenza nei confronti del “Parco Campi Diomedei” e grande è la preoccupazione che tale decisione, tecnicamente discutibile e politicamente inaccettabile, possa privare la città di Foggia di una possibilità di rilancio di un’opera strategica per la città.

“Chi negli ultimi mesi ha operato delle pressioni politiche sugli organi competenti o negli ultimi anni ha irresponsabilmente sostenuto l’idea di un “parco equestre” e non di un parco per i cittadini* – dichiara Mario Nobile, Segretario provinciale di Sinistra Italiana – deve assumersi una responsabilità enorme e a nulla bastano i repentini dietro front a danno procurato. Il M5S è stato per anni il massimo sponsor del Comitato Pro-Iriip, mentre PD e Civici da anni al potere in Regione hanno tergiversato per realizzare l’unico passo decisivo per la realizzazione del parco e la salute dei cavalli: lo spostamento di questi ultimi presso la struttura di Masseria Giardino, in agro di Foggia, ma senza oneri per il Comune”.

“Faremo tutto ciò che è in nostro potere – conclude Nobile, attivando i nostri rappresentanti politici in Parlamento e sostenendo tutte le iniziative che la cittadinanza vorrà porre in essere per far sì che i lavori si sblocchino presto e che nessun peggioramento sia accettato dal Sindaco Franco Landella. Invitiamo, sin da ora, tutti i cittadini foggiani a partecipare alla importante iniziativa (giovedì 8 novembre) promossa dalla Fondazione Apulia Felix, cui, tra gli altri, interverrà il nostro compagno Prof. Marco Barbieri”.