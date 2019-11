Manfredonia. “Le buche stradali: un campionario vergognoso che viene da lontano”

LA INTRANSITABILITA’ delle strade di Manfredonia è diventata sempre più pericolosa a ragione dei continui sversamenti di liquami dalla fogna cittadina, ma soprattutto delle buche stradali che chiamarle tali è un vero eufemismo. Fenditure, squarci, depressioni, infossamenti delle sedi stradali: il campionario è vario e vasto. E lo si riscontra tanto nelle periferie che nei corsi centrali. Una situazione di grande pericolo frutto dell’abbandono ormai pluriennale di un qualsiasi intervento che ristabilisca un minimo di percorribilità senza correre il rischio di incappare in situazioni estreme. Un qualsiasi utente motorizzato della strada deve stare attento non solo per il proprio automezzo qualsiasi esso sia, ma anche per quello di chi gli viene in senso contrario, tante sono le repentine deviazioni di marcia da rischiare imprevedibili collisioni.

E SE le buche o come altro le si voglia definire, sono il frutto dell’usura e dell’incuria delle strade, situazioni ancor più assurde se possibile, sono quegli interi tratti di strada interessati da lavori vari come ad esempio gli allacci idrici o di altro genere, che vengono lasciati senza alcun ripristino della situazione originaria.

LE DUE FOTO allegate sono quanto mai emblematiche di situazioni fuori da ogni norma elementare che stanno lì da mesi forse anni a fare vergognosa mostra di sé. Sono nella trafficatissima via Tasso che si immette su via Gargano. Ma si trovano ovunque. Le proteste sono quotidiane, ma chi le ascolta?

SONO soltanto due esempi di un campionario molto vasto di un modo di fare ormai incancrenitosi: sono mancati e continuano a mancare i dovuti controlli che richiamino ai propri doveri chi quelle situazioni ha creato. Fare i propri comodi e infischiarsi delle conseguenze a danno altrui, è ormai un modus operandi divenuto standard a Manfredonia. Hai voglia i poveri cittadini a protestare contro quelle autentiche angherie. Quando basterebbe un semplice richiamo, ma non dovrebbe essere necessario neanche questo, alla ditta che ha fatto i lavori per sollecitarli al rispetto dei propri doveri. E’ chiedere troppo?

Mic. Ap.