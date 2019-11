, 06 novembre 2019. Si è costituito in carcere un 54enne (classe 1965) di Mattinata, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti ed in materia associativa, ritenuto un elemento di spicco della criminalità operante a

Si ricorda come un anno fa, nell’ambito di specifica attività volta al contrasto della criminalità organizzata, gli agenti della Polizia di Stato avevano dato esecuzione ad un decreto di sequestro anticipato d’urgenza emesso, su richiesta del Questore di Foggia, dal Tribunale di Bari –III ^ Sezione Penale Misure di Prevenzione- a carico dello stesso 54enne di Mattinata.