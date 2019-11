“Reddito energetico”, M5S incontra i cittadini a Foggia

Foggia. Saranno i cambiamenti climatici ed il reddito energetico i temi al centro dell’incontro che si terrà sabato 9 novembre alle 18:00 presso “Florio in Fiera” – Viale Fortore, 155 a Foggia.

I pentastellati Rosa Menga, portavoce alla Camera dei Deputati, l’europarlamentare Mario Furore ed Antonio Trevisi, vicepresidente della Commissione Ambiente della Regione Puglia, spiegheranno ai cittadini quali sono i benefici e chi i beneficiari nuova legge regionale targata M5s che finanzierà gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare, in comodato d’uso, alle famiglie a basso reddito.

Non solo lotta alla povertà energetica delle persone più deboli, ma anche tutela dell’ambiente. L’iniziativa, sperimentata per la prima volta con successo dal Comune di Porto Torres, permetterà infatti: di abbattere le emissioni atmosferiche mediante il progressivo incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; di promuovere la coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; lo sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d’energia da fonti rinnovabili.

Secondo le stime, l’installazione degli impianti consentirà alle famiglie che si trovano in stato di indigenza, individuate tramite bando, di risparmiare mediamente circa 200 euro all’anno sulla bolletta elettrica.

Appuntamento, quindi, sabato 9 novembre alle 18 per conoscere i dettagli del “Reddito energetico” e le modalità di accesso ai finanziamenti a fondo perduto per l’acquisto degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.