Vieste, danneggia distributori automatici: arrestato 33enne

, 06 novembre 2019. Ihanno arrestato Oronzo Rotunno, classe 1986, con precedenti, noto alle forze dell’ordine, sorpreso nella flagranza di reato mentre stava danneggiando, al fine di rubarne le monete contenute, alcuni distributori automatici di bevande nel centro cittadino.

Dopo un’iniziale tentativo di fuga, Rotunno è stato rincorso e bloccato, con non poche difficoltà, dai militari. Portato in caserma per gli ulteriori accertamenti del caso, è stato dichiarato in arresto sia per furto, essendo stato trovato in possesso di oltre 20 euro asportati poco prima dalle macchinette, che per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Le monete sono state subito restituite al proprietario, mentre l’arrestato è stato condotto al carcere di Foggia.

A seguito della convalida Rotunno è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G..