A Manfredonia un Panettone artigianale e a “misura d’uomo”: Pasticceria Impero (VD)

C’è aria di festa e si avverte l’odore del Natale, delle cose buone della tradizione. Chi ha gusto ci pensa con largo anticipo, come i fratelli Troiano della Pasticceria Impero di Manfredonia che sono già in fase di organizzazione per ripetere la brillante iniziativa di produrre il panettore artigianale su ordinazione e a “misura d’uomo”.

A volte ci capita di sentire che ci sono troppi canditi nel panettone, oppure che è troppo dolce, o c’è poco cioccolato, etc. La proposta dei fratelli Troiano ha riscontrato successo perchè offre a ciascuno il panettone più gradito al proprio gusto (palato): basta prenotare il tuo panettone di Natale.