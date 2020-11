Bellomo “Precisazione Asl Bari conferma le carenze da noi denunciate”

Bari, 06 novembre 2020. “Ringraziamo la Asl di Bari per la puntuale precisazione sul numero reale dei bambini in coda al Di Venere di Bari. Ma ciò non cambia quanto da noi denunciato. Ottanta, settanta o quarantotto sono un numero che non giustifica in ogni caso la presenza di un solo infermiere a provvedere a tutte le operazioni previste per un tampone.

Capiamo anche il momento emergenziale – e non a caso la Asl ci conferma che in quel momento vi era solo un infermiere perché le altre due unità erano dirottate altrove – e per questo siamo vicini a tutto il personale sanitario per l’immenso lavoro svolto. Ma proprio questa situazione di costante precarietà, che potrebbe verificarsi in altri ospedali, deve spingere la Regione Puglia a fare una seria riflessione sulla carenza di infermieri. Quella stessa carenza denunciata dai sindacati con la richiesta urgente di un tavolo di confronto con l’assessore Lopalco. Richiesta alla quale non è ancora arrivata una risposta”.

Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Davide Bellomo.