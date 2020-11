Cagnano Varano, 21 positivi. Stanno tutti bene e la maggior parte non ha sintomi

Gargano, 06 novembre 2020. Situazione Covid_19 a Cagnano Varano in leggero aumento, con 21 casi positivi. Ne ha data notizia il sindaco Di Pumpo, rassicurando che stanno tutti bene, senza ospedalizzazione, e che la maggior parte non ha sintomi. Il primo cittadino, inoltre, ha tenuto a precisare che alcune persone, risultate positive da oltre 14 giorni, sono in fase di negativizzazione.

Il sindaco ha proseguito chiarendo il motivo per il quale si è scelto di non chiudere la scuola: “Non avendo avuto alcuna comunicazione ufficiale riguardo a ulteriori positività all’interno della scuola, non c’è stata nessuna necessità di chiusura d’urgenza – aggiungendo e tranquillizzando le famiglie degli studenti – Sarò il primo, da sindaco, da genitore, da padre, nel momento in cui ci fosse la necessità e l’urgenza, a prendere tutti i provvedimenti necessari, come abbiamo fatto finora: sanificato le scuole preventivamente al ritorno del contagio avvenuto nelle scuole medie, sanificato gli uffici dopo il contagio in segreteria, l’ASL ha provveduto alla quarantena per tutti i contatti che ci sono stati”.

“Chi lavora, in questo momento, è stato sottoposto a tampone nasofaringeo, ed è risultato negativo. La situazione viene monitorata costantemente e continuamente al minuto, dal sottoscritto e da tutti gli amministratori”.

Articolo di Valerio Agricola