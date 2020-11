FdI “Lucera, la linea del partito espressa dall’avvocato Mario Follieri”

Lucera, 06 novembre 2020. Nota dei coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, Franco Di Giuseppe e Giandonato La Salandra: “Fratelli d’Italia si è dotata anche nella nostra provincia di una struttura organizzativa ben articolata e radicata al territorio, che abbiamo presentato e illustrato in una recente conferenza stampa. Il responsabile territoriale per Lucera è l’avv. Mario Follieri che – in base all’incarico a lui conferito – è l’unico referente autorizzato a rilasciare dichiarazioni e a formulare interventi espressione di Fratelli d’Italia, riconducibili a posizioni e linee ufficiali del partito. È il caso di ricordare come la nomina dei coordinatori territoriali, nelle more della celebrazione dei congressi, è prerogativa del coordinatore provinciale. Il coordinamento provinciale ribadisce quindi che a Lucera nessun altro è autorizzato a parlare a nome e per conto di Fratelli d’Italia, e tanto anche alla luce delle dimissioni, peraltro pubbliche, presentate dall’ex coordinatore Barisciani e mai respinte”.

Foggia, 6 novembre 2020