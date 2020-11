Foggia. Nel rimpasto di maggioranza, Fdi chiede la delega al bilancio

(STATOQUOTIDIANO). Foggia, 06 novembre 2020. Un rimpasto che si va compiendo nella maggioranza di governo al Comune di Foggia a piccole tappe, e forse potrebbe essere prevista una seconda fase di verifica fra qualche mese. Ci sono i posti nei cda delle società partecipate che “sono intoccabili” fino a scadenza – dicono fonti interne alla maggioranza- insomma prima di dicembre-gennaio rimarrebbero occupate dagli stessi nomi in quanto espressione di alcuni partiti, dall’Udc, alla quota Landella, al centrosinistra, alla Lega e a Fdi. Di recente due nuovi nomi nel Cda Amiu, Orlando e Cavallo, sono stati la risposta ad un rinnovo targato Lega e Fdi.

Nella riunione di coalizione svoltasi ieri, alla presenza, esclusivamente, dei segretari di partito, le richieste di Fdi per un secondo assessorato si sono concentrate su una delega importante, quella al bilancio. Fra i nomi segnalati dal partito di Di Giuseppe e La Saladra c’è quello di Rosario Narciso, un consulente del lavoro che potrebbe ricoprire il ruolo che fu dell’assessore Bove, dimessosi due mesi fa dopo l’arrivo del sindaco nella Lega sebbene non ci sia alcuna correlazione, almeno ufficiale, fra le due scelte.

L’accorato appello al sindaco è sempre quello del ritorno in giunta di Claudio Amorese per cui Fdi aveva chiesto delle motivazioni scritte al sindaco sul perché fosse inammissibile un suo bis. La risposta così articolata e discussa in conferenza stampa non c’è stata ma, attraverso informali colloqui, il partito ha preso atto che la delega alle attività produttive resta a Sonia Ruscillo. Ergo, ha rilanciato sul bilancio non trovando grandi ostacoli, pare.

Per il resto le deleghe non dovrebbero subire grandi variazioni se non per Cinzia Carella, delegata alla polizia municipale e il cui assessorato era in quota agli indipendenti Di Fonso e Fiore e che, ora, potrebbe passare a Forza Italia. Nulla di nuovo nemmeno in Lega che mantiene l’assessorato di Raffaella Vacca alle politiche sociali e quello di Paolo La Torre, anche vicesindaco, idem anche per Cangelli e Giuliani, per quanto riguarda le civiche, e l’assessorato alla pubblica istruzione di Claudia Lioia. La riconferma, fanno sapere dalla maggioranza, non è solo questione contingente ma si inquadra in un’attività di monitoraggio e collaborazione con le scuole elementari in questo momento particolare.

Intanto Pasquale Rignanese, che era entrato in Lega con Consalvo Di Pasqua e Dario Iacovangelo, ha deciso una settimana fa di lasciare il partito. Lo confermano sia i suoi colleghi sia fonti della Lega stessa, che aggiungono: “Non era un iscritto”. Sebbene, finora, non ci sia stata alcuna sua dichiarazione ufficiale, questo strappo improvviso ha suscitato qualche malumore nel partito di Salvini che passa da 5 a 4 consiglieri in consiglio comunale lasciando a Fdi il numero più alto di consiglieri in maggioranza.

Rignanese- forse non avrebbe gradito alcune nuove nomine nel cda di Amiu, ma l’addio è spiegato con una mancata sintonia rispetto al nuovo corso politico da lui intrapreso- va a rendere più folta la schiera degli indipendenti. Massimiliano Di Fonso è passato a ‘Puglia Popolare’ dopo una sosta elettorale per le regionali nell’Udc, suo partito d’origine, quindi è nel centrosinistra. Fra gli indipendenti Alfonso Fiore, Amato Negro, Danilo Maffei, Paolo Citro.

I mugugni non mancano fra di loro, il fatto che a queste riunioni non vengano convocati è un particolare che nelle secrete stanze viene alquanto contestato. “Il sindaco dovrebbe cominciare a preoccuparsi dei numeri e del malcontento che serpeggia in maggioranza”. In ogni caso c’è chi conta sul “senso di responsabilità” degli indipendenti per cui la maggioranza a Palazzo di città, dicono, resterà ben salda. Il bilancio a Fdi e qualche nomina in scadenza nei Cda nei prossimi mesi, nonché un secondo rimpasto fra 6 mesi, qualcuno lo presagisce, potrebbero fare il resto.

A cura di Paola Lucino, 6 ottobre 2020