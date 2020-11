Foggia non dimentica Giovanni Panunzio (FOTOGALLERY)

Foggia, 06 novembre 2020. In occasione del XXVIII° anniversario dell’omicidio di Giovanni Panunzio per mano della mafia foggiana, l’Associazione “Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti” e la famiglia Panunzio hanno organizzato una commemorazione dell’uomo in Piazza Giovanni Panunzio a Foggia, di fronte alla stele eretta a ricordo dell’imprenditore ucciso per essersi ribellato al racket e aver denunciato i suo estorsori. “Subito dopo la commemorazione, alla quale sono state invitate le Istituzioni e le Autorità del territorio, la famiglia Panunzio e i rappresentanti dell’Associazione a lui intitolata” si sono recati nel luogo di sepoltura di Panunzio, nel Cimitero di Foggia, per un momento di raccoglimento, occasione alla quale sono stati invitati tutti coloro che “hanno voluto condividere con noi – scrivono i familiari – questo ulteriore impegno di memoria attiva nell’impegno costante contro la mafia”.

Entrambe le iniziative, organizzate dall’Associazione, si sono svolte in forma statica e nel rigoroso rispetto della normativa in materia di emergenza sanitaria da Sars-CoV-2.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI