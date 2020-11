Il futuro del lavoro: le nuove professioni digitali

Complici le nuove tecnologie e la progressiva e inarrestabile trasformazione della società, anche il mercato del lavoro sta subendo modifiche importanti, evolvendosi sempre più verso il mondo digitale. Pensiamo semplicemente a tutti i dati raccolti attraverso social network e smartphone che per andare incontro alle richieste di mercato stanno richiedendo nuove figure professionali.

Analizzando gli scenari attuali, è facile immaginare come la maggior parte delle professioni di domani sarà intrinsecamente legata all’ambito informatico e digitale, settori in cui la richiesta è già particolarmente elevata. Nel nostro Paese persiste un problema importante relativo alla digitalizzazione: l’Italia è infatti al quintultimo posto in Europa e il divario tra domanda di mercato e offerta lavorativa è particolarmente ampio. Nel 22% dei casi, infatti, non ci sono candidati idonei per ricoprire le posizioni offerte.

Ecco una breve panoramica sulle professioni digitali che saranno di maggior tendenza nel prossimo futuro:

Cyber security analyst: è colui che gestirà i terabyte di dati provenienti dai migliaia di sensori e telecamere sparsi nelle smart cities, per poi elaborarli e trarne delle preziose informazioni. Il compito dell’analista di sicurezza informatica implica anche l’importante preservazione della privacy dei dati sensibili di ogni cittadino, che saranno protetti con i più moderni algoritmi di crittografia. Un’attività già oggi svolta nelle piattaforme di gioco, sempre all’avanguardia per quanto riguarda le ultime tecnologie: ci sono centinaia di giochi da casinò che ti stanno aspettando, divertiti adesso in totale sicurezza.

Digital strategist: una figura professionale sempre più richiesta, lo stratega digitale ha il compito di coordinare gli aspetti di marketing e comunicazione all’interno di un’azienda per aiutarla a raggiungere gli obiettivi di business.

Data protection officer: una figura ormai imprescindibile nel panorama digitale, il responsabile della protezione dei dati ha competenze sia in ambito tecnologico che legislativo. Il suo compito è di sovrintendere alla gestione di dati privati all’interno delle aziende, garantendo che vengano rispettate le normative della privacy stabilite dalla legge.

Social Media Manager: la diffusione dei social network soprattutto tra la generazione Z ha portato alla formazione di una figura come quella del gestore dei profili social. In pratica, è l’incaricato a gestire l’immagine sul web di un’azienda, o ente pubblico, realizzare il piano editoriale con l’obiettivo di trasformare il singolo utente in un membro attivo della comunità virtuale.

Big data engineer: è una figura che sta diventando estremamente popolare, tanto che la sua richiesta negli ultimi anni è cresciuta del 57%. L’ingegnere dei Big Data ha una formazione in statistica e in computer science, e il suo compito è proprio quello di raccogliere dati da cui estrapolare informazioni per costruire nuove opportunità di business.

Mobile application developer: un’altra figura professionale in grande espansione è quella dello sviluppatore di applicazioni per dispositivi mobili, ossia la persona incaricata di creare i programmi per smartphone e tablet. LinkedIn, un social specializzato nel mercato del lavoro, ha stabilito che si tratta di una delle professioni più richieste in ambito IT: per svolgere questo ruolo è necessario un background in informatica e la conoscenza dei diversi linguaggi di programmazione.