“Impennata Covid a Torremaggiore”: circa 90 positivi

Torremaggiore, 6/11/2020 – “Aggiornamento Emergenza Coronavirus. Nel giro di pochi giorni si è impennato il numero dei contagi nella nostra comunità. I dati non sono ancora precisi, ma per ciò che mi viene comunicato posso dire che non sono per nulla confortanti! Abbiamo raggiunto circa 90 contagi. Purtroppo questa volta il virus corre all’impazzata! Dobbiamo bloccarlo! Dobbiamo fermarci per quello che possiamo. Cerchiamo di muoverci solo per necessità, non creiamo assembramenti, non organizziamo cene, pranzi e riunioni affollate; rispettiamo il distanziamento, indossiamo la mascherina sempre”.

Lo comunica il sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo.