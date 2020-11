Incidente mortale sulla statale 16: morto 36enne di San Severo

Campomarino, 6/11/2020 – (foggiatoday) Violento tamponamento sulla Statale 16, in agro di Campomarino: 36enne di San Severo muore dopo l’impatto con un autoarticolato. E’ il grave incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri, all’altezza della progressiva chilometrica 555, poco dopo l’uscita di un’area di servizio. La vittima – Luigi Santoro, di San Severo ma residente a San Paolo di Civitate – viaggiava sola a bordo di una Fiat Tipo che, per cause ancora da accertare, avrebbe tamponato violentemente un autoarticolato che trasportava mezzi agricoli. Devastante l’impatto, che non ha lasciato scampo al conducente del veicolo. (foggiatoday)