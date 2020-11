Infermieri Puglia a Lopalco “Carissimo, ci sono ben 2000 colleghi pronti per l’assunzione”

Bari, 6/11/2020 – (assocarenews) Le dichiarazioni del neo-assessore alle politiche della salute della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco hanno fatto imbestialire il Movimento Mobilità Infermieri Puglia che ricorda al politico e virologo: “hai a disposizione 2000 colleghi che fin da domani mattina possono essere assunti per l’emergenza Covid, sono quelli della Mobilità 2020 che non avete mai permesso di assumere”. All’assessore Lopalco, dopo le sue dichiarazioni sul canale LA7, viene ricordato anche che sa bene di avere a disposizione i 2000 Infermieri idonei alla Mobilità extra-regionale appena espletata, la cui graduatori è stata validata qualche giorno fa e in maniera definitiva dopo i ricorsi di rito. Pertanto Lopalco da domani mattina si può attivare per chiamare da questa graduatoria ed evitare di dichiarare cose non vere in televisione. (assocarenews)