Foggia, 6/11/2020 – (la7)”Oggi abbiamo un problema insormontabile: il numero di operatori sanitari. Non troviamo infermieri neanche a pagarli a peso d’oro. Non esistono, non è che li possiamo creare”. Lo ha affermato ieri sera l’assessore alla Sanità e al Welfare della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco nel corso della trasmissione “Piazza Pulita”.

