Manfredonia, Covid: nuova ordinanza comunale su mercato settimanale

Manfredonia, 6/11/2020 – OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL’ORDINANZA N.30 DEL 25/05/2020, RELATIVA ALL’APERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE, IN RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

La Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco

Vista e richiamata la propria Ordinanza n.30 del 25/05/2020 ad oggetto REVOCA DELLE ORDINANZE N. 13 DEL 09-03-2020 E N.18 DEL 16-03-2020, IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. APERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE,

con la quale è stata disposta la riapertura del mercato settimanale a far data dal 26/05/2020, con le disposizioni e prescrizioni ivi indicate.

Visto il DPCM del 03/11/2020 in materia di ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Dato atto che il citato DPCM dispone la chiusura dei mercati esclusivamente per le zone rosse.

Considerato che il territorio di Manfredonia è stato tipizzato zona arancione, per la quale non sono state previste le predette prescrizioni.

Ritenuto necessario, tuttavia, adottare ulteriori misure finalizzate alla prevenzione e diffusione dei contagi da Covid – 19 prevedendo che durante lo svolgimento del mercato settimanale venga rilevata, con termo scanner, la temperatura corporea agli avventori, da parte dei volontari della Protezione civile.

Sentito, in merito, il Dirigente comunale competente in materia di protezione civile.

Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

O R D I N A

per i motivi indicati in premessa, di integrare le prescrizioni e disposizioni dell’Ordinanza n.30 del 25/05/2020 relativa alla riapertura del mercato settimanale in zona Scaloria, con l’ulteriore prescrizione della rilevazione obbligatoria della temperatura agli avventori con il termo scanner da parte dei volontari della Protezione civile.

D I S P O N E

l’affissione agli ingressi del mercato, di cartelli riportanti il citato obbligo di rilevazione della temperatura.

D I S P O N E

la pubblicazione sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune con valore di notifica, comunicazione ed informazione per tutti gli operatori dei mercati rionali e per tutta la cittadinanza. la trasmissione della presente tramite pec: alla Prefettura – U.T.G. di Foggia e agli Organi di polizia, alla Regione Puglia e alle associazioni degli ambulanti maggiormente rappresentative a livello locale.

C O M U N I C A

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sede di Bari ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di pubblicazione.

Manfredonia, 06/11/2020

La Commissione Straordinaria

F.to (Piscitelli – Crea – Soloperto