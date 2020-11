Manfredonia, Covid: Scuola Infanzia Scaloria sospende attività didattiche

Manfredonia, 6/11/2020 – “Il Dirigente Scolastico, Sentito per le vie brevi il Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità pubblica della ASL di Foggia, sezione di Manfredonia nella persona del dott.ssa Renzullo Sipontina in data 5 novembre c.m. – ore 19:30; Visto l’art.396, comma 2, lett. 1), del D.lgs. 297/1994, per il quale al personale direttivo spetta l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola; Visto il comma 4, dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; Visto il D.lgs. 81/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.; Visto l’art. 32 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; A tutela della salute pubblica, Comunica, su disposizioni del DdP-ASL-FG, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle sezioni del Plesso Infanzia Scaloria fino a venerdì 13 novembre 2020 compreso. Pertanto, come da comunicazione appena ricevuta dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell’ASL territoriale, in relazione all’accertamento di casi di SARS-CoV-2 positivi, tutto il personale scolastico (docenti, Collaboratori scolastici, educatore, OSS) e gli alunni delle sezioni del Plesso sono da considerarsi, per il periodo 31 ottobre-13 novembre, in isolamento fiduciario. I genitori sono tenuti a monitorare lo stato di salute dei propri figli e, in caso di sintomi sospetti, comunicarli al DdP-ASL di Manfredonia. Al monitoraggio del proprio stato di salute sono tenuti le docenti, il personale ATA, OSS, educatrice. Si informa il personale scolastico tutto e i genitori degli alunni che è stato inviato al DdP-ASL, sezione di Manfredonia elenco personale e alunni del Plesso per consentire al DdP l’avvio della ricerca dei contatti (contact tracing) e dell’anamnesi epidemiologica, onde predisporre il corretto percorso diagnostico terapeutico”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Filippo Quitadamo