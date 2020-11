“MIGLIOR PANETTONE DEL MONDO 2020”, medaglia d’argento per foggiana Maria Pastore

Roma, 24-25 ottobre, campionato mondiale “MIGLIOR PANETTONE DEL MONDO 2020”, concorso organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria FIPGC con 300 partecipanti inclusi USA, Cina e Russia.

Tra i trecento partecipanti a conquistare la medaglia d’argento (THE BEST PANETTONE OF THE WORLD QUALITÀ ARGENTO 2020) c’è lei MARIA PASTORE, di Anzano di Puglia in provincia di Foggia piccolo paese del Subappennino Dauno ai confini con la Campania, che ha presentato un panettone ispirato a uno dei dolci caratteristici degli Stati Uniti, la carrot cake.

Quindi un prodotto che abbraccia due culture culinarie differenti, il panettone italiano con la torta di carote tipica americana, ed ecco nascere il “Pancarrot” con: carote candite, noci pecan, zucchero di canna grand cru muscovado e coccolato bianco, cannella, chiodi di garofano, noce moscata e pepe della Tasmania, con lievito madre curato ed accudito da oltre 20 anni, da lei stessa, così come la canditura delle carote fatta con metodo all’italiana e artigianalmente, il tutto impastato con amore, panettone che non poteva non vincere nella categoria “innovativo”. Questo panettone nasce da un legame speciale della pasticcera con gli stati uniti, lei lo definisce “Un panettone dedicato a una parte di cuore che ho oltreoceano” dove da anni vive il figlio che ha seguito le sue stesse orme e che dove lei stessa ha lavorato, da questo connubio nasce “Pancarrot” ricco di profumi e sapori e soprattutto di tanto amore. I riconoscimenti per Maria Pastore durante la manifestazione non sono finiti qui, infatti, ha conquistato il titolo di “maestro di pasticceria equipe eccellenza” e si è aggiudicata anche un bronzo nel cake design, che dire una pasticcera a tutto tondo…

Non ci resta che augurarle ancora tanti successi e di portare avanti il nome del piccolo paese della puglia da cui ha mosso i primi passi con tanti sacrifici e tanto talento.

Angelo Mastrangelo