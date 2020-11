Per la foggiana Dalila Mancusi arriva la stagione dell’amore

Foggia, 06 novembre 2020. Si chiama Stagione d’Amore ed è la prima, profonda, fatica letteraria di Dalila Mancusi, attrice, modella e poetessa di origini foggiane. Un’opera (Edita da Gilgamesh) in cui traspaiono le forze, le insicurezze, ma soprattutto l’amore nelle sue infinite forme, ma anche nell’essenza più classica, il fil rouge che lega la vita dell’autrice e delle persone che ruotano intorno alla sua esistenza.

“Sembra che un elemento primordiale, una fiamma, arda nei versi di queste poesie di Dalila Mancusi. Nella sua quintessenza, questa fiamma è l’amore, un sentimento che dapprima s’insinua e poi si diffonde in tutto l’arco di vita dell’autrice che va dalla fine del 2018 e l’inizio del 2020, l’epoca in cui è stata scritta la presente raccolta. Man mano che la lettura prosegue, il fuoco di questo sentimento si frammenta fino a divenire amore per la poesia o amore per la vita, oppure amore per gli indifesi o per la sensibilità in quanto tale. Nel complesso dell’opera, l’amore appare un sentimento cosmico che prende molte forme nelle diverse poesie. Sta in questa frammentazione e fusione continua, come un cuore pulsante, la forza emozionale di questa raccolta.” (dalla prefazione di Luca Sciortino, professore incaricato di Filosofia delle Scienze Umane all’Unitre Milano).