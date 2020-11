Prete di Cremona positivo dopo pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo

Bozzolo (Cremona), 6/11/2020 – (cremonaoggi) Diversi cartelli scritti a mano e affissi alle porte della chiesa di San Pietro a Bozzolo spiegano in maniera inequivocabile e drammatica la situazione sanitaria del paese. “Tutti i preti sono fuorigioco e le messe feriali sono sospese. Sono garantite solo le funzioni religiose festive”. Quel che è certo è che tre sacerdoti su quattro sono risultati positivi: l’unico negativo (al primo tampone e in attesa del secondo) è il parroco don Luigi Pisani, che però pranzando e cenando (nei luoghi che furono la canonica di don Primo Mazzolari, o poco distante) con tre degli altri quattro colleghi, è in isolamento fiduciario. Uno dei tre sacerdoti positivi, peraltro, non ha avuto contatti con gli altri due, ma ha contratto il Coronavirus durante un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, la terra di Padre Pio, dalla quale molti dei partecipanti sono tornati con positività al Covid. Di fatto, quindi, due ceppi di contagio diversi: uno giunto dalla Puglia e uno invece “autoctono”, ossia verificatosi a Bozzolo. (cremonaoggi)