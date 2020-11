San Marco in Lamis, contagi alle stelle: 157 positivi e 32 in quarantena

www.sanmarcoinlamis.eu. L’emergenza Coronavirus continua a tenere in apprensione il paese, soprattutto per la velocità di diffusione del virus che ha raggiunto nuovi livelli record. È di poco fa la notizia circolata tra i bene informati – e confermata a sanmarcoinlamis.eu dal sindaco Michele Merla – circa l’ultima comunicazione ufficiale inviata dalla Prefettura di Foggia nella quale si riporta quotidianamente il numero dei contagi per ogni Comune. Ebbene, ad oggi, a San Marco in Lamis risultano attualmente 157 persone positive al Covid-19 e 32 in quarantena e isolamento fiduciario. Oltre 50 infezioni ogni 3 giorni (46 positivi il 29 ottobre, 96 il 3 novembre): numeri da capogiro che non fanno dormire sonni tranquilli al primo cittadino e a tutto il personale impegnato nelle strutture sanitarie, ormai quasi al collasso.

“L’appello, per il bene di tutti, è sempre lo stesso: uscire solo se strettamente necessario, indossare la mascherina, mantenere la distanza di almeno un metro ed evitare gli assembramenti”.